Colo Colo se prepara para un partido que será clave en su lucha por alcanzar torneos internacionales. Este fin de semana el Cacique visita a una Unión Española que pelea por evitar el descenso en un duelo para el que no podrá contar con una de sus principales figuras: Arturo Vidal.

Luego del empate con Deportes Limache, el King terminó con problemas físicos que lo marginaron ante Ñublense. La idea era tenerlo de vuelta contra los Hispanos, pero las cosas no han mejorado y está prácticamente descartado.

La situación, para muchos, podría generar un importante vacío en el Eterno Campeón. Sin embargo, desde el camarín albo avisaron que tienen con qué reemplazarlo y ya quedó demostrado en la vuelta al triunfo.

Erick Wiemberg no se hace problemas por la ausencia de Arturo Vidal en Colo Colo

La ausencia de Arturo Vidal obliga a Colo Colo a pensar en un renovado mediocampo. El King, sumado a la baja de Víctor Felipe Méndez por acumulación de tarjetas amarillas, no podrá estar a disposición y algunos ya imaginan lo peor.

Arturo Vidal será baja en Colo Colo pero desde el camarín avisaron que hay con qué reemplazarlo. Foto: Photosport.

Pero más allá de eso, desde el camarín avisan que hay con qué reemplazarlo. Erick Wiemberg habló en conferencia de prensa este miércoles y se refirió a lo que ha sido la compleja campaña 2025. “Ha sido un año complicado, a Colo Colo se le exige ser campeón. Ha habido tropiezos, estamos enfocados en copas internacionales y mentalizados en el partido del fin de semana“.

Fue tras ello que el lateral entró de lleno en la baja de Vidal. “Arturo es un jugador importante, sabemos la jerarquía que tiene, pero tenemos un plantel amplio para suplirlo bien“.

En esa misma línea, Erick Wiemberg insistió en que “quedó demostrado el partido pasado que hay jugadores que pueden rendir y hacerlo igual de bien que él. Tenemos un plantel capacitado“.

El lateral también aprovechó para hablar de lo que ha sido el ciclo de Fernando Ortiz. “Ha sido un proceso de menos a más, con el correr de los días uno va agarrando más la mano del técnico, lo que quiere y no“.

“Nos vamos complementando mejor como equipo, se vio el partido pasado con un segundo tiempo diferente. Esperamos de ahí subir el nivel y que se pueda plasmar los 90 minutos“, sentenció.

Colo Colo no podrá contar con Arturo Vidal y Fernando Ortiz busca a su reemplazante. El Cacique necesita sumar de a tres como sea si quiere seguir peleando por avanzar a copas internacionales, pero tendrá en frente a unos Hispanos desesperados por salvarse del descenso.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo al duelo con Unión Española, Arturo Vidal ha logrado disputar 25 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.739 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Arturo Vidal prácticamente descartado, Colo Colo entrena para enfrentar a Unión Española en un duelo clave. El Cacique visita a los Hispanos en el Estadio Santa Laura este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.