Colo Colo ha tenido un complejo inicio de ciclo con Fernando Ortiz. El Tano llegó y tuvo que mandar a cirugía a algunos jugadores por problemas físicos que arrastraban con Jorge Almirón, lo que los ha marginado de los últimos partidos. Y uno de los que más se ha extrañado es Alan Saldivia.

El defensor venía siendo titular con el anterior técnico, pero tuvo un bajón considerable esta temporada. El nuevo estratega no le permitió jugar con la pubalgia que lo aquejaba y tuvo que pasar por el quirófano para ser opción.

Desde hace ya algunas semanas que el zaguero recibió el alta y entrena con el plantel. Sin embargo, ha quedado al margen de los partidos, lo que ha generado rumores sobre una cortada del cuerpo técnico. “Alan tiene la posibilidad de competir. En el momento que yo decida quién juega o nos acompaña en el banco de suplentes, son decisiones“, señaló hace días el DT, lo que aumentó las sospechas.

Alan Saldivia vuelve a la pelea por una camiseta de titular en Colo Colo

Alan Saldivia esta recuperado después de semanas de baja y comienza su arremetida para recuperar su lugar en Colo Colo. El defensor dejó atrás las molestias y por fin entrena con normalidad junto al resto del plantel.

Alan Saldivia está de vuelta en Colo Colo y ya entrena a la par de sus compañeros. Foto: Photosport.

Pese a que se esperaba un retorno en fechas pasadas, Fernando Ortiz lo mantuvo al margen al estar recién volviendo. Los rumores sobre una cortada no se hicieron esperar, pero lo cierto es que detrás está el deseo del DT de tenerlo en las mejores condiciones posibles.

Esta semana Colo Colo volvió a los entrenamientos luego del triunfo ante Ñublense y lo hizo con todos sus defensas a disposición. Alan Saldivia ha sido uno más en las prácticas e incluso ya está subiendo la intensidad para ponerse a punto y así pelear por una camiseta de titular.

De hecho, este martes el Cacique compartió imágenes de lo que fue la última práctica, en la que se puede ver al uruguayo en acción. Una noticia que celebran los hinchas, quienes ruegan que vuelva al nivel de tiempo atrás y que no se le ha visto esta temporada.

Será decisión de Fernando Ortiz el definir quiénes serán los centrales que vayan al partido clave ante Unión Española. Sebastián Vegas vuelve y en la última fecha la dupla fue con Jonathan Villagra y Emiliano Amor, además de tener a Bruno y Daniel Gutiérrez tratando de convencer al DT.

Alan Saldivia está haciendo todo lo posible para poder estar en las mejores condiciones y así poder luchar por un lugar en Colo Colo. El defensor tiene que convencer al Tano de que puede ser un aporte y más luego de que lo vinieran a buscar desde Vasco da Gama a mitad de año.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia esta temporada?

Previo al duelo con Unión Española, Alan Saldivia ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles y ha aportado con 1 asistencia en los 2.496 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de saber si Alan Saldivia será considerado, Colo Colo trabaja con la mira puesta en el choque con Unión Española. El Cacique visita a los Hispanos en el Estadio Santa Laura este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.