Colo Colo

¿Era muy grave? Los detalles de la operación que aleja a Alan Saldivia de las canchas en Colo Colo

El defensor no podrá estar a disposición en el Cacique luego de tener que pasar por el quirófano por molestias que arrastraba con Jorge Almirón. Explicaron qué fue lo que pasó.

Por Jp Viluñir Silva

Alan Saldivia debió ser operado por problemas físicos.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAlan Saldivia debió ser operado por problemas físicos.

En Colo Colo han tenido una semana llena de trabajos y cambios importantes con el inicio del ciclo de Fernando Ortiz. El técnico ya realizó su balance físico del plantel, lo que lo llevó a tomar importantes decisiones respecto a algunas figuras.

Una de ellas es Alan Saldivia, jugador que no ha logrado estar en los últimos encuentros por problemas físicos. Una pubalgia que arrastra desde hace ya varios meses lo ha mantenido alejado de las canchas y este lunes lo obligó a pasar por el quirófano.

El zaguero debió ser operado para poder recuperarse por completo de los dolores, lo que de inmediato encendió las alarmas para los hinchas. Y si bien se espera que esté sólo un mes afuera, lo cierto es que una intervención quirúrgica siempre es para preocuparse.

Alan Saldivia aparece en el Estadio Monumental y se aclara su cirugía en Colo Colo

La operación a la que debió ser sometido Alan Saldivia dejó muy preocupados a los hinchas de Colo Colo. Sin embargo, este jueves el defensor apareció sorpresivamente en el Estadio Monumental realizando trabajos de gimnasio.

Alan Saldivia debió ser sometido a cirugía por molestias desde el proceso con Jorge Almirón en Colo Colo. Foto: Photosport.

La situación de inmediato dejó con las dudas instaladas en el pueblo albo, por lo que salieron a aclarar qué es lo que realmente pasa. Fue el periodista Cristián Alvarado quien reveló algunos detalles de lo que fue la intervención al zaguero.

Lo de Alan Saldivia nosotros habíamos mencionado que se había intervenido el lunes. Averiguando, lo que finalmente me cuentan que se hizo el jugador fue un tratamiento de plaquetas“, explicó el reportero albo en Los Tenores de Radio ADN.

Las sorpresas que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo para la Supercopa con la U

En esa misma línea, remarcó que el defensor charrúa ya está comenzando los trabajos de recuperación para estar de vuelta lo antes posible. “Estuvo presente en el Monumental trabajando en el gimnasio, por eso no lo vimos en cancha“.

Finalmente, el reportero albo le puso fecha al retorno del zaguero. “Hablamos de un mes para estar en condiciones“, sentenció, lo que dejaría su vuelta a las canchas para después del Mundial Sub 20 en nuestro país.

Alan Saldivia tendrá que trabajar durante el receso para poder recuperarse bien y así estar a disposición del nuevo Colo Colo. El defensor pierde tiempo importante para tratar una molestia que hoy lo complica por no tratarla cuando correspondía.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia esta temporada?

Alan Saldivia será baja en Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales esta temporada. En ellos no tiene goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 2.496 minutos dentro de la cancha.

Fernando Ortiz marca diferencia con Jorge Almirón y manda a cirugía a tres jugadores de Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo?

Sin Alan Saldivia, Colo Colo afina los últimos detalles para ir a buscar el único título que le queda en 2025. El Cacique disputará la Supercopa ante la U este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

