Colo Colo tuvo un mercado de fichajes marcado por la incertidumbre en donde distintas figuras del club llamaron la atención de otros clubes, dejando a la esperada su futuro dentro del club.

Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia fueron algunos de los jugadores que sonaron en otros equipos, siendo el uruguayo uno de los que más cerca estuvo de irse tras recibir una oferta del Vasco de Gama, pero las negociaciones no llegaron a puerto y fue rechazada por Blanco y Negro.

Revelan el duro momento de Alan Saldivia

Ante esto, según reveló Daniel Arrieta en el programa de TNT Sports “No es para tanto”, Saldivia quedó golpeado tras estar tan cerca de cerrar su fichaje en una de las ligas más competitivas del mundo.

“Alan Saldivia tiene algo de decepción, quedó algo golpeado después de este traspaso fallido, fueron dos traspasos fallidos en dos semanas, estaba listo para ir a la MLS, no se pudo dar, fue por un tema de clubes, que ahí hubo un enredo y no se dio”, señaló el periodista según recoge Bolavip.

Agregando que el jugador tuvo dos opciones para emigrar este mercado, pero ambas no llegaron a nada.

“Después fue lo de la semana pasada, una oferta formal del Vasco da Gama, donde Alan Saldivia tenía esta alternativa real y en la reunión de directorio esta oferta fue rechazada por la dirigencia de Colo Colo”.

En la misma línea, añade que lo que ofrecían desde Brasil era mayor que la de Estados Unidos.

“A mí lo que me dijeron es que esta oferta de Vasco da Gama era mejor que la de Houston Dynamo y de ese punto de vista, hay algo de molestia por quienes representan a Alan Saldivia, porque sienten que los valores de esta oferta eran cercanos a los que había dicho en algún momento BYN”.