Colo Colo

Quinteros entrega la verdadera razón por la que no llegó a Colo Colo: “Quiero esperar…”

Gustavo Quinteros habló sobre lo que viene para su futuro y explicó por qué ha rechazado propuestas como la de Colo Colo.

Por Javiera García L.

Gustavo Quinteros rompió el silencio tras rechazar a Colo Colo

Gustavo Quinteros estuvo cerca de llegar a Colo Colo hace solo unos días, pero terminó rechazando la oportunidad de volver al Monumental. En su lugar, los albos contrataron a Fernando Ortiz, también argentino, quien ya está dirigiendo al Cacique en nuestro país.

La opción de Quinteros aparecía como la más atractiva en los primeros días de negociaciones, pero de pronto se cayó. Ahora, el DT explicó las razones para rechazar esta y otras propuestas que ha tenido en Sudamérica.

El DT conversó con ESPN Argentina, donde le preguntaron por sus próximos desafíos. “Tuve charlas por videollamadas con varios equipos grandes de Sudamérica, lo que me hace sentir orgulloso. Pero este es un momento de tranquilidad para mí y me gustaría iniciar un proceso“, dijo.

Es difícil que llegue a un club ahora. Yo analizo todo, atiendo todos los llamados. Empezar con una pretemporada te da más posibilidades“, sumó.

Quinteros explica su negativa a Colo Colo: “Quiero esperar…”

He privilegiado siempre el momento y la parte deportiva. Para iniciar un proceso, es mejor iniciar de una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas del equipo. Es difícil cambiar una idea de juego y hacerlo bien compitiendo”, comentó Gustavo Quinteros.

Quiero esperar un buen proceso inicial en otro equipo grande y, si es posible, dándole prioridad al fútbol argentino. Por ahí en diciembre se puede dar, ojalá”, concluyó el entrenador.

