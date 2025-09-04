Carlos Palacios dejó atrás días complicados tras una reciente polémica en Boca Juniors. “Fueron momentos difíciles, se hablaron cosas innecesarias y feas“, se desahogó el futbolista, quien recuperó la titularidad y viene de ser clave en el triunfo sobre Aldosivi.

Pese a todo, la prensa argentina sigue sin convencerse con el futbolista chileno, con quien son especialmente duros después de cada partido de Boca. Ahora, Gustavo Quinteros fue invitado a ESPN Argentina y cuando fue consultado por su exdirigido en Colo Colo, lo defendió.

“Carlos Palacios en Colo Colo tuvo un compromiso enorme. Cuando llegó de Brasil, llegó en mal estado porque no jugaba mucho y le dimos confianza. Es eso, darle confianza, acercarse al jugador, darle lo mejor para que pueda comprometerse y rendir“, dijo.

“Para nosotros fue fundamental en Colo Colo. Es un buen pibe, entrena bien y tiene muchas condiciones. Puede jugar como extremo metiéndose adentro, puede jugar de mediapunta o de enganche, más retrasado, elabora muy bien, tiene pases claros”, destacó el DT.

Esto dijo Quinteros de Carlos Palacios | Photosport

Gusavo Quinteros alaba a Carlos Palacios en Argentina

“Ojalá que le vaya bien. Ahora que Boca empezó a jugar mejor y está bien… El equipo cuando está mejor, los jugadores brillan un poco más“, mencionó Gustavo Quinteros sobre Carlos Palacios.

Por su lado, el jugador ha declarado: “Fueron momentos difíciles, turbulentos, pero estoy feliz en Boca. Acá adentro me dan mucho apoyo, tengo unos compañeros que me han dado consejos y me han apoyado en los momentos difíciles que me tocaron pasar“.