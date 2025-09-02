Después de varias semanas complicadas, Carlos Palacios vuelve a sonreír en Boca Juniors. El chileno fue titular y dio una asistencia en el triunfo del Xeneize contra Aldosivi en la fecha 7 del Torneo de Clausura del fútbol argentino, callando a sus críticos al otro lado de la cordillera.

El ex Colo Colo lo pasó mal después del Mundial de Clubes, porque una tendinitis en la rodilla lo marginó de los entrenamientos, al mismo tiempo que rumores sobre un quiebre con Miguel Ángel Russo reventaron. El DT no ayudó. “No hablo del caso Palacios”, dijo en su momento.

Por suerte, el chileno pudo volver a la titularidad a mediados de agosto. Su regreso coincidió con los primeros triunfos de Russo al mando de Boca, sumando tres victorias consecutivas (Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi) con el chileno en cancha.

Ahora, Carlos Palacios habló sobre lo que pasó. “Fueron momentos difíciles, turbulentos, pero estoy feliz en Boca. Acá adentro me dan mucho apoyo, tengo unos compañeros que me han dado consejos y me han apoyado en los momentos difíciles que me tocaron pasar“, comentó.

Palacios y su momento en Boca: “Se hablaron cosas feas”

“Esto lo vengo manejando más personalmente, más adentro, con mis cercanos, con ese apoyo que te dan y esas palabras que siempre te dejan algo. Estoy feliz por lo que me está tocando pasar de nuevo, fueron momentos difíciles, se hablaron cosas innecesarias y feas“, contó.

El próximo desafío de Carlos Palacios en Boca Juniors será el próximo domingo 14 de septiembre ante Rosario Central. Ese duelo será después de la pausa por la fecha FIFA, donde no fue considerado en la Roja para Eliminatorias.