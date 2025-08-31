Después de complicados últimos meses, Boca Juniors vuelve a sonreír en el fútbol argentino. El Xeneize se ha reencontrado con los triunfos y este domingo sumó uno más luego de vencer por 0 a 2 a Aldosivi. Esto, con Carlos Palacios como figura clave.

La Joya no lo había pasado bien y se había ganado críticas pese a ser uno de los pocos que jugaba en un equipo que no veía una. Con una racha de tres victorias al hilo, esa época comienza a quedar atrás para soñar con el título.

El chileno fue titular y se matriculó con una asistencia para abrir el marcador ante Aldosivi. Una actuación que le permite seguir sumando confianza y así volver a ser el que había dado que hablar en sus primeros partidos.

Carlos Palacios asiste en triunfo de Boca Juniors

Boca Juniors estira su buena racha y sumó su tercer triunfo al hilo en la Liga Profesional Argentina. Los Xeneizes vencieron por 0 a 2 a Aldosivi con Carlos Palacios siendo determinante.

Carlos Palacios va al alza en Boca Juniors.

En un partido que no le fue fácil, el Azul y Oro logró ponerse en ventaja gracias a una genialidad del chileno. Fue en los descuentos de la primera etapa cuando cortó un balón de la mitad de la cancha, se animó a encarar y metió un centro a Lautaro Di Lollo, quien con un frentazo puso el 0 a 1.

Si bien fueron los dominadores de las acciones, en Boca Juniors no lograban graficarlo más en el marcador. Hubo que esperar hasta los 80 para el 0 a 2. Rodrigo Battaglia aprovechó un tiro de esquina para cabecear en el área y así sellar el encuentro.

Carlos Palacios se mantuvo en el campo de juego hasta los 82′, momento en que se retiró del campo de juego. En su reemplazo ingresó Williams Alarcón, participando así ambos chilenos en el duelo.

Con este triunfo, el elenco argentino está firme en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, a tan sólo dos del líder Barracas Central. Sin duda una buena noticia para una dupla que lo pasó muy mal semanas atrás.

Carlos Palacios vuelve a ser protagonista en Boca Juniors y se ilusiona con recuperar su mejor versión. Los Xeneizes están repuntando poco a poco en un año que puede terminar con un final feliz.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Con su actuación ante Aldosivi, Carlos Palacios llegó a un total de 26 partidos oficiales disputados con Boca Juniors. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Boca Juniors y Carlos Palacios ahora ponen la mira en el próximo desafío que tendrán en la Liga Profesional Argentina. El próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30 los Xeneizes visitan a Rosario Central.