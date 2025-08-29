Con alivio. Así fue el sentimiento dentro de Boca Juniors luego de acabar con la peor racha de su historia con 12 partidos consecutivos sin ganar, tras sumar dos victorias consecutivas, ante Independiente Rivadavia y Banfield, en ellas con Carlos Palacios como titular.

Tanta es la felicidad que existe en el cuadro xeneize que el delantero chileno volvió a sacar la voz, y no fue a través de sus redes sociales. En conversación con el canal oficial del club argentino en YouTube, estuvo en compañía de su compatriota Williams Alarcón.

Fue en esta charla donde Palacios se desahogó por los malos momentos que tuvo en las últimas semanas con Boca. Durante la charla, “La Joya” reconoció que tanto él como sus compañeros se sacaron “una mochila de sus espaldas” por la presión que sintieron.

El desahogo de Palacios tras acabar con mala racha en Boca

“Era un peso que se cargaba por todo lo que estaba pasando. Creo que eso fue un envión anímico para el equipo, para todos, soltar ese peso que no podíamos ganar”, expresó el ex Colo Colo, quien además contó cómo se vivió en el camarín azul y oro este final de la racha.

“Es un gran grupo. Somos una familia donde cada cual apoya al compañero de la forma que cada cual es en el día a día. Todos estamos felices por estar rompiendo esa racha y eso se refleja en la cancha. Acá todos reman para el mismo lado y el grupo está unido”, agregó Palacios sobre el plantel de Boca.

En la misma línea del atacante, su compañero Williams Alarcón señaló al respecto que “fue una espinita clavada que teníamos todos. El equipo se va formando de otra manera y se va mostrando partido a partido.

Los números de “La Joya” en el xeneize

En lo que va de su primer año con la camiseta de Boca Juniors, entre torneos locales e internacionales, Carlos Palacios suma hasta el momento un total de 1.984 minutos en cancha durante 25 encuentros, en los cuales registra tres goles y tres asistencias.

¿Cuándo vuelven a jugar los chilenos?

El próximo encuentro del cuadro azul y oro será este domingo 31 de agosto, por la séptima fecha del Torneo de Clausura 2025 en Argentina, cuando visiten en Mar del Plata a Aldosivi, en juego a disputarse desde las 13:30 horas.

