Boca Juniors sumó su segundo triunfo consecutivo al vencer a Banfield este domingo por la fecha 6 del Torneo de Clausura. Las victorias del cuadro argentino, que antes goleó a Independiente Rivadavia, coinciden con el regreso de Carlos Palacios a la titularidad.

Tras superar una polémica y una tendinitis en la rodilla, la Joya recuperó su puesto en la oncena del Xeneize. Este domingo, el ex Colo Colo fue titular y jugó hasta los 75′ (fue reemplazado por Williams Alarcón).

Al otro lado de la cordillera, la prensa se divide ante la actuación del chileno. “Alternó buenas y malas. Habilitación para Merentiel en el primer tiempo pero muy poquito en el complemento. Se necesita mucho más de él para alcanzar un mejor funcionamiento“, dijeron en TyC Sports.

Por su lado, el medio partidario Planeta Boca Juniors evaluó: “Discreto partido del chileno. Más movilidad que otras veces. Se ubicó por detrás de los volantes centrales de Banfield y entró más en juego que otras veces”.

Esto dicen de Carlos Palacios en Argentina

El diario Olé fue el más positivo con Carlos Palacios. “Se paró delante de los delanteros, generando espacios y buscando pase. La rozó y dejó mano a mano a Merentiel. Se asoció con Barinaga, fue a buscar al área, pero su cabezazo le salió liviano a las manos del arquero”, analizaron.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, aplaudió a nivel general al plantel después de la victoria. “Hubo muchas cosas buenas. Tenemos una idea y la vamos llevando a cabo con rendimientos muy importantes. Es lo que hablamos mucho todos los días”, dijo.