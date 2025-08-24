A Miguel Ángel Russo no le gusta hablar de casos individuales, aunque lo hizo cuando le consultaron sobre Leandro Paredes, un gran alimentador que ha tenido Carlos Palacios en Boca Juniors. El volante central nuevamente fue figura del cuadro Xeneize, que venció por 2-0 a Banfield.

Paredes estuvo en como líder del mediocampo compuesto por Rodrigo Battaglia y por el chileno Palacios, quien por segundo partido consecutivo fue titular. “Suma mucho. Es importante el nivel de juego en muchos pasajes del partido. Tenemos que seguir siempre, esto es así”, fue el elogio de Russo a su equipo.

“Son formas que tenemos. Estamos trabajando bien, tranquilos, pensando en lo que viene. Esto es partido tras partido. Después, estamos bien de la cabeza, convencido de lo que queremos y buscamos. Tenemos un buen juego“, agregó el experimentado DT de 69 años, quien repitió la oncena en los Azul y Oro.

Carlos Palacios en acción ante Banfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Hubo muchas cosas buenas. Tenemos una idea y la vamos llevando a cabo con rendimientos muy importantes. Es lo que hablamos mucho todos los días. Tenemos que pensar en que vamos a Mar del Plata”, afirmó Russo, quien ya tiene el foco puesto en la visita a Aldosivi.

Por cierto, Russo utilizó a Palacios durante 75 minutos. A falta de un cuarto de hora, el ex entrenador de Universidad de Chile mandó a la cancha de La Bombonera al también chileno Williams Alarcón. Al estratego le encantó poder haber ganado en casa.

“Fue algo necesario. No para mí. Para todos los chicos. Estamos convencidos de lo que hacemos en la semana. A seguir trabajando porque siempre hay que mejorar, pero en líneas generales estamos en un buen nivel”, aseguró Russo con mucha esperanza.

Los elogios de Russo que le caen a Carlos Palacios y el mediocampo de Boca

Miguel Ángel Russo piensa que Carlos Palacios y el equipo completo de Boca van en un progresivo paso hacia adelante. Además, hay positivo ambiente en la interna, según el DT. “Con mucho diálogo entre todos y eso es muy bueno”, dijo el ex entrenador de San Lorenzo de Almagro.

“Hay una competencia sana entre todos y eso es muy bueno. Es lo que buscamos y lo que queremos. Pero cada uno siempre debe elevar el nivel, buscar lo mejor y mantenerse. Eso es lo más difícil, pero estamos bien”, aseguró Russo, quien les dejó una ardua exigencia a todos sus pupilos.

Otro que tiene una visión similar respecto del alza de Boca fue Paredes. “Afrontar una semana después de una victoria siempre es bueno para la cabeza y la mentalidad. Trabajamos muy bien estos 15 días”, expuso el mediocampista que llegó desde la AS Roma y fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Leandro Paredes fue la figura de Boca ante Banfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Todos tenemos que estar al 100 por 100 para trabajar y ayudar al que tenemos al lado. Lo venimos haciendo muy bien, estoy contento por todo el grupo que se lo merecía”, expuso Paredes, quien le dedicó unas felicitaciones a los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel por sus goles al Taladro. Y al igual que Russo, sólo piensa en Aldosivi.