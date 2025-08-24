Boca Juniors vuelve a tomar confianza en el torneo argentino con una importante victoria ante Banfield. Un encuentro donde Carlos Palacios fue titular y jugó 75′ minutos.

El chileno fue reemplazado por otro: Williams Alarcón. Pero su primer tiempo estuvo más que aceptable, buscando espacios cortos con pases que Leandro Paredes le dio con precisión.

Incluso, tuvo la chance de anotar un gol pero el cabezazo fue muy débil, un expediente que no está en sus libros como jugador. Incluso, le dio un gran pase a Miguel Merentiel que no lo supo aprovechar.

La prensa fuma la pipa de la paz con Carlos Palacios y los hinchas se dividen

Los 75′ minutos de Carlos Palacios ante Banfield, donde salió reemplazado por Williams Alarcón, no pasaron por alto para la siempre complicada prensa argentina.

Por ejemplo, Olé en su tradicional uno por uno le dio una nota 7 de 10. “Se paró delante de los delanteros, generando espacios y buscando pase. La rozó y dejó mano a mano a Merentiel“, destacó. “Se asoció con Barinaga, fue a buscar al área, pero su cabezazo le salió liviano a las manos del arquero”, agregaron.

Por otro lado, Planeta Boca Juniors, medio partidario del xeneize, fue contrario a Olé, y lo calificó como “discreto partido” con nota 5. Eso si, destacaron que tuvo “más movilidad que otras veces. Se ubicó por detrás de los volantes centrales de Banfield y entró más en juego que otras veces”. Un avance.

Mientras que TyC Sports le dio una nota 5,5, en donde Carlos Palacios “alternó buenas y malas. Habilitación para Merentiel en el primer tiempo pero muy poquito en el complemento. Se necesita mucho más de él para alcanzar un mejor funcionamiento”. Tarea para la casa.

Finalmente, Bolavip Argentina le dio nota 5,5 y destacaron que “el chileno estuvo mucho más activo que en partidos anteriores y se notó en la circulación de juego del Xeneize”. Luego, resaltaron que “no pesó lo suficiente en los últimos metros y de cara al arco rival.

En tanto, los hinchas de Boca Juniors también se dividieron en los comentarios para el exjugador de Colo Colo. “No se entiende de qué juega en Boca. Pasa completamente inadvertido”, dijo un usuario en X.

“Salió Palacios entonces toca apagar la TV“, comentó otro. “Hermano basta de Palacios, me tiene podrido ese mapuche no le da para jugar en Boca”, señaló otra cuenta.

“Yo veo un buen partido de Carlos Palacios, pero le falta potencia tanto en cabezazo como en definición, también está un poco pasado de peso y eso le saca su factor sorpresa y su pique rápido que tenía cuando estaba recién llegado a Boca”, fustigó otro hincha. “Gran primer tiempo de Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez”, cerró otro fanático.

El próximo partido de Boca Juniors en el torneo argentino

Tras la victoria ante Banfield, Boca Juniors de los chilenos se enfoca en el próximo partido por el clausura de Argentina. El xeneize tiene que visitar a Aldosivi, el domingo 31 de agosto, a las 13:30 hrs de Chile.