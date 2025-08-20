El jugador que Boca Juniors pagó en US$10 millones y ahora sienta en la banca a Carlos Palacios

ver también Mientras Carlos Palacios recibió amarilla, el otro chileno dio un gran pase-gol y Boca rompió la peor racha de su historia

Carlos Palacios no logra afianzarse en el equipo estelar de Boca Juniors. La joya fue titular en el reciente triunfo ante Independiente de Rivadavia. Pero su rendimiento no convenció al cuerpo técnico.

Por lo mismo, Miguel Ángel Russo prepara un cambio importante de cara a la próxima fecha del torneo de Clausura en Argentina. Es que el experimentado adiestrador sigue en la cuerda floja y solo existe un objetivo en la recta final del año: salir campeón.

De esta forma el margen de error es mínimo y no están para regalar minutos. Ante esto, se indica que el seleccionado nacional sería reemplazado por uno de los fichajes más caros de la historia del club xeneize.

Esto trata de Alan Velasco, que llegó desde el Dallas FC por 10 millones de dólares. El jugador de 23 años ingresó en el complemento en el último partido disputado en Mendoza y le cambió la cara al equipo. Incluso cerró la goleada por 3-0 con un tanto suyo.

Según indica el medio Bolavip Argentina, Palacios volvería a ser suplente como ya ocurrió ante Racing Club y su lugar justamente sería ocupado por Velasco quien cuenta con el respaldo de Russo.

Por lo que está sería la gran novedad de Boca Juniors que el domingo 24 de agosto recibe a Banfield en La Bombonera. De ganar, se meterá en puestos para pasar a octavos de final y podría empezar a asegurar su puesto en la Copa Libertadores en la tabla anual.

¿Cuánto gana Carlos Palacios en Boca Juniors?

Según indican medios transandinos, Carlos Palacios recibe al año cerca de 286 mil dólares. Lo que cada 30 días significa el monto de 23 millones de pesos. Cabe consignar que el jugador tiene contrato hasta 2029 y su tazación es de cuatro millones según Transfermarkt.

