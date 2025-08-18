Carlos Palacios fue titular en Boca Juniors, aunque por decisión de Miguel Ángel Russo salió reemplazado por Williams Alarcón cuando el cronómetro marcaba el minuto 70 del partido que los Xeneizes ganaron ante Independiente Rivadavia de Mendoza como visitante.

Aquel duelo sirvió para que el cuadro boquense cortara la peor racha de su historia: 12 partidos sin saber de victorias. Fue también el primer triunfo de Russo al mando de la dirección técnica de uno de los equipos más grandes de Argentina, Sudamérica y el mundo.

El experimentado director técnico de 69 años hizo este análisis, donde dejó advertidos a todos sus jugadores. Incluidos los dos chilenos. “En Argentina no hay un equipo que gana 5-0. Esto cambió, cambió todo. Argentina es muy competitiva”, introdujo Russo, quien encabeza su tercer ciclo en Boca luego de un paso por San Lorenzo de Almagro.

Carlos Palacios fue titular en una victoria de Boca. (Daniel Jayo/Getty Images).

“Enfrentamos a un rival muy competitivo. Hay que tenerle mucho respeto, siempre buscaremos lo mejor. Me gustan las competencias sanas y puras dentro del plantel. Eso estamos buscando”, reconoció el estratego, quien hace poco supo ser campeón con Rosario Central.

Publicidad

Publicidad

Y prosiguió. “Plantear este partido de esta forma no significa que sea siempre la misma. Iremos mejorando, buscamos elevar los niveles. Tenemos un partido difícil de local, hay que estar preparado para todo”, expuso Russo. Se refería al duelo que su equipo tendrá ante Banfield en La Bombonera.

ver también Renunció a su equipo, le quemaron la camioneta y ahora le hacen bullying: “Es una Barbie”

Palacios y Alarcón están advertidos: Russo y un elocuente recado a Boca Juniors

Tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón y todos los jugadores de Boca Juniors recibieron una contundente advertencia de Miguel Ángel Russo. El entrenador quiere a sus pupilos en el estado máximo de alerta. “En el fútbol argentino cambia todo permanentemente”, dijo el estratego.

“Sube la competencia entre ellos, eso busco. Boca tiene un plantel fuerte y grande. Cada partido habrá que elegir a los que están mejores para lo que necesitamos”, sentenció Russo, quien fue semifinalista de la Copa Libertadores con Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Williams Alarcón tuvo un buen partido en Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Es decir, Palacios podría perfectamente volver a ser suplente. Y Alarcón, ganarse un espacio en la oncena titular. Sobre todo después del partido que hizo el ex centrocampista de Huracán, quien se anotó con una vistosa asistencia a Exequiel Zeballos para el 2-0 parcial sobre la Lepra mendocina.

Publicidad

Publicidad