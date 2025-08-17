Carlos Palacios fue el chileno que comenzó como titular en Boca Juniors, que por fin terminó una racha terrible de 12 partidos sin victorias. Fue con un triunfo contundente en el que la Joya no pudo destacar demasiado. Y donde terminó amonestado por una fuerte falta.

Se jugaba el minuto 20 de la primera parte cuando el volante ofensivo de 25 años fue al piso. Quiso trabar la pelota a Luciano Gómez, pero no hizo más que derribar al lateral derecho de Independiente Rivadavia de Mendoza. “Qué fuerte fue, está bien la tarjeta amarilla”, destacó Diego Latorre, comentarista de Disney+.

Pocos minutos más tarde, el cuadro Xeneize comenzó a aclarar el panorama con un autogol del portero Ezequiel Centurión. El meta no pudo responder de buena forma a un centro de Leandro Paredes que buscaba a Edinson Cavani, pero se desvió en el camino y fue a dar a un brazo del golero antes de anidarse en las mallas.

Ya en los 70 minutos, Miguel Ángel Russo decidió sacar de la cancha a Palacios. En su lugar mandó al compatriota Williams Alarcón, quien tuvo un muy buen ingreso en el estadio Malvinas Argentinas. De hecho, el ex mediocampista de Huracán resultó clave en el golpe de nocaut ante la Lepra mendocina. Casi sobre el final del juego.

Otra toma de la falta de Carlos Palacios que le valió una amarilla. (Captura ESPN).

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras sigue cortado en Boca, Carlos Palacios sorprende y debuta como modelo

Carlos Palacios se va con amarilla y el chileno Williams Alarcón resulta fundamental en victoria de Boca

Carlos Palacios no pudo gravitar tanto, pero sí lo hizo el chileno Williams Alarcón, quien fue trascendental para asegurar la victoria de Boca Juniors. El jugador formado en las inferiores de Colo Colo sacó un muy buen pase para Exequiel Zeballos.

Publicidad

Publicidad

El Changuito se desmarcó de manera perfecta y quedó frente a Centurión, a quien venció con un tiro cruzado y rasante para decretar el 2-0 para el elenco visitante. Y en los 90 minutos, Alan Velasco le dio tintes de goleada al triunfo con el tercer tanto.

Así las cosas, Boca consiguió tres puntos que le permiten alzar el vuelo en algo durante este semestre: alcanzó las seis unidades y espera materializar la mejoría con una racha de buenos resultados para ponerse a la par del líder, River Plate, que tiene 11 unidades.

Publicidad

Publicidad