Renunció a su equipo, le quemaron la camioneta y ahora le hacen bullying: “Es una Barbie”

Pocos lugares tienen una vida futbolística tan activa como Argentina. Allende Los Andes, el deporte se vive de forma visceral. Es por eso que un ex compañero de Carlos Palacios está en medio de la polémica.

Es que, al igual que Colo Colo en su Centenario, Boca Juniors ha tenido un 2025 terrorífico. Eliminado de la fase previa de Copa Libertadores por Alianza Lima, fuera del último torneo argentino y humillado por un equipo amateur en el Mundial de Clubes… ¡Vaya momento!

La idea de Miguel Ángel Russo es poder darle la vuelta a esta situación. Para eso lo llevó Juan Román Riquelme a Boca Juniors. Y apenas aterrizó en La Bombonera, el DT sentenció a Marcos Rojo.

Salida por la puerta trasera: la ira se toma Boca Juniors

Marcos Rojo no tenía cabida en el equipo de Russo. Es por eso que decidió, de una vez por todas, rescindir su contrato y, finalmente, firmar por Racing de Avellaneda.

No se demoraron nada en salir videos del defensa argentino cantando canciones de Independiente, el archirrival de la Academia. Sin embargo, no fue lo más terrible, ya que el recientemente pasado fin de semana, y en aparente señal de represalia, a Marcos Rojo le quemaron una camioneta que estaba a su nombre, en Río Negro.

Por si este atentado personal fuese poco, los periodistas también lo atacan. Gustavo López, reconocido periodista trasandino, se enojó al aire al saber que Marcos Rojo había accedido a cambiar el nombre de su camiseta. Ahora, sólo dirá “Marcos”, por petición de Gustavo Costas.

“Siempre te llamaste así. ¿Sacártelo a los 36 años? Lo presentan como un asesino, y termina siendo una Barbie . Ahora hay que decirle así: Barbie Rojo. Yo pensé que era malo“, señaló.

Marcos Rojo era pura alegría en Boca | Getty Images

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Carlos Palacios podría ver acción en el Xeneize. El cuadro de La Boca enfrentará a Banfield, este domingo, a las 17.15 horas de nuestro país.

