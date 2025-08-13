Es tendencia:
En su día mundial: La alineación histórica de futbolistas chilenos que se lucieron con su zurda

Con un esquema ultraofensivo, el equipo histórico de los zurdos chilenos bien pudo levantar copas en el torneo nacional.

Por Jose Arias

Marcelo Salas definiendo ante Perú, con la zurda.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelo Salas definiendo ante Perú, con la zurda.

No son muchos, pero existen por montón. En el fútbol mundial, algunos han llegado a deslumbrar y a meterse en la historia. ¿Ejemplos? Sí, por montones: Lionel Messi, Roberto Carlos y Diego Armando Maradona. Y nos quedamos cortos.

Estamos hablando de los zurdos, porción menor de la población, pero no por ello menos importante. En el deporte, siempre han existido y hay en algunos donde, incluso, su cualidad les ha otorgado una ventaja. En el boxeo, por decir uno.

Pero, si ponemos los pies sobre la tierra y nos anclamos a lo más cercanos, hay que revisar el fútbol. Y no cualquiera, sino que el chileno. Es por eso que hoy 13 de agosto, en el Día Internacional de los Zurdos, vamos con la oncena histórica de nuestro país.

Delanteros sobran, atrás nos quedamos: la oncena zurda

Hacer una alineación con los mejores zurdos de la historia chilena siempre implica dejar fuera a alguno que otro futbolista. En este caso, al revisar el puesto de arquero, salta a la vista que nos abocaremos al fútbol masculino, pues de lo contrario Tiane Endler sería la arquera fija de nuestra escuadra.

Por otro lado, pensar en zurdos siempre nos lleva a tener una sobrepoblación de delanteros. En este caso, dos delanteros que sentamos en la banca, pero que merecen todo el respeto histórico son Osvaldo Pata Bendita Castro y Juan Carlos Orellana.

De esta forma, vamos con la oncena. El equipo de los zurdos históricos chilenos alinearía con un 3-3-4 y se pararía así: Leopoldo Vallejos en el arco; Gabriel Suazo, Marco Estrada y Rafael Olarra en defensa; Jean Beausejour, Coto Sierra y Rodrigo Tello al medio; Leonel Sánchez, Esteban Paredes, Marcelo Salas y Pedro Heidi González en modo ofensivo.

¿Qué otros jugadores zurdos históricos existen?

A nivel internacional no son tan poquitos: Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Rivaldo, Ferenc Puskas, Ángel Di María, Raúl González, Arjen Robben, Paolo Maldini, Hugo Sánchez, Roberto Carlos, Bobby Charlton y un largo etcétera.

