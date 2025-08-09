Se habló mucho de él durante un tiempo y, tan rápido como apareció su nombre, de repente se esfumó. Se trata del máximo goleador mapuche del mundo, Ariel Nahuelpan, que incluso fue pretendido en la Selección Chilena.

Son más de cien goles los que ostenta a lo largo de su carrera. El puntero de apellido en mapudungún estuvo orbitando el fútbol chileno en 2020, pero finalmente se fue a Uruguay, a defender los colores de Peñarol.

Pese al tiempo que ha transcurrido desde que su nombre apareciera en todos los medios deportivos nacionales, Nahuelpán sigue siendo el gran goleador mundial mapuche, con más de cien goles a lo largo de su carrera. ¿En qué está ahora?

Polémicas sin fin: los años declinantes del goleador mapuche

Adquirió la nacionalidad chilena en 2021, gracias a que su padre nació en Villarrica. De allí viene su ascendencia mapuche. Pese a querer venir al país que vio nacer a su progenitor, no encontró club y se fue a Peñarol. Allí empezó su calvario.

En octubre de 2021, tuvo problemas con Mauricio Larriera, DT de Peñarol, quien decidió apartarlo del equipo. Como castigo, fue a jugar al equipo B del Manya, en la Tercera División.

Cuando terminó contrato con el cuadro de Montevideo, se fue al Mazatlán de México. Tras pocas posibilidades, el calvo delantero terminó saliendo rápidamente y fichando con el Jorge Wilstermann.

Nuevamente, en Bolivia sufrió el calvario. De hecho, al igual que le sucedió en Barcelona de Guayaquil, el atacante se fue dando un portazo del club. Los demandó en el TAS por incumplimiento de contrato y ganó el juicio. El club boliviano, que apelará, debería pagarle 251.356 dólares al delantero de origen mapuche, por sueldos e indemnización.

¿Dónde milita actualmente Ariel Nahuelpán?

Tras media temporada sin brillo en el exótico PSBS Biak de Indonesia, Ariel Nahuelpán fichó, recientemente, con el Santa Cruz FC de Pernambuco, que milita en la Serie D de la competencia brasileña.

