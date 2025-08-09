No se vio en televisión: El tenso cruce entre “Zanahoria” Pérez y Steffan Pino

Palestino sumó un triunfo clave para ubicarse como nuevo escolta en la Liga de Primera. El cuadro árabe superó por 2-0 a Deportes Iquique, y ahora espera por lo que pueda hacer Universidad de Chile y Coquimbo Unido que todavía deben jugar en esta fecha.

Pero la victoria de los dirigidos por Lucas Bovaglio no estuvo ajena a polémicas. Así quedó al descubierto sobre el final del partido en La Cisterna, con el tenso cruce entre Sebastián Pérez y Steffan Pino. Lo que pasó desapercibido en la transmisión de TNT Sports.

ver también Fernando Díaz se aferra al milagro: recalca las seis finales para salvar a Iquique

Todo se registró en los descuentos, cuando en un centro al área de Palestino, Pino intentó aprovechar su metro 99 de altura para sumar el tanto del honor. Sin embargo, terminó entrándole con vehemencia al “Zanahoria”.

“Hay un contacto y luego se enfrascan en una discusión”, alcanzó a comentar Gonzalo Fierro. Tras ello, vino el pitazo final de Cristian Garay y todo parecía que quedaba en la cancha. Pero luego vino el segundo round ya en el centro de la cancha.

Garay tuvo que calmar a Pérez para evitar que la discusión con Pino pasara a mayores.

Es que pese a la altura de su rival, Seba Pérez no se achicó y fue a enfrentar a Pino por esa entrada que pudo terminar de peor forma. El jugador de Iquique negó la acusación y llegaron a darse de pechazos. Pero la intención de sus compañeros fue clave para que la cosa no terminara mal. Aunque la peor parte la sacó el “Zanahoria” que recibió tarjeta, por decisión de Garay.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó la tabla de la Liga de Primera?

Con el triunfo de Palestino, ahora los árabes quedan con 35 unidades y son escoltas con Universidad de Chile. Ahora la U debe medirse ante Unión Española en esta fecha, mientras Coquimbo -que es puntero con 41- y visita a Cobresal.

Mientras Iquique es colista absoluto con 10 unidades. La próxima fecha tendrá una final de aquellas ya que visita a Unión Española.

Publicidad