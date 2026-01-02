Un defensor chileno comienza a abrirse paso en el fútbol mundial de manera silenciosa. Se trata de Iván Román, zaguero Sub-20 del Atlético Mineiro y ex Palestino, quien acaba de ser destacado en un prestigioso ranking internacional que lo instala en el radar global.

Esto porque el Observatorio de Fútbol CIES, en su Scouting Report 2025, incluyó al chileno entre los mejores defensas centrales Sub-20 del mundo fuera de las cinco grandes ligas europeas. Un reconocimiento nada menor que confirma el buen nivel que ha mostrado en el fútbol brasileño.

El informe, publicado en diciembre de 2025, se enfoca en las jóvenes promesas que militan fuera del llamado Big-5 europeo (España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia). En uno de sus segmentos, dedicado a los denominados “ball-playing centre backs” -defensores con capacidad técnica, buena lectura de juego y salida limpia desde el fondo-, aparece Román en el séptimo lugar a nivel mundial, compartiendo listado con futbolistas de ligas como Bélgica, Ucrania, Noruega y Alemania, entre otras.

Pero hay un dato que realza aún más su nombre: Román es el defensa Sub-20 con mayor valor de mercado estimado fuera del Big-5 europeo , alcanzando una tasación cercana a los 15 millones de euros, cifra que iguala con Dies Janse, del FC Groningen, según el propio CIES.

El ranking no solo considera edad o proyección, sino también rendimiento técnico y defensivo, con especial énfasis en la distribución del balón, un aspecto en el que el chileno ha logrado destacarse en el exigente fútbol brasileño, históricamente complejo para los zagueros jóvenes.

Iván Román figura en prestigioso ranking del CIES. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Los ‘ball-playing centre backs‘ destacados en el ranking CIES

Noah Markmann (18,8 años) – FC Nordsjælland (Dinamarca)

Nikola Simić (18,7 años) – FK Partizan (Serbia)

Abubacar Sedi Kinteh (19,0 años) – Tromsø IL (Noruega)

Håkon Volden (18,5 años) – Rosenborg BK (Noruega)

Hamza Gürler (19,7 años) – Başakşehir FK (Turquía)

Bleon Kurtulus (18,5 años) – Halmstads BK (Suecia)

Iván Román (19,4 años) – Atlético Mineiro (Brasil)

Dies Janse (19,9 años) – FC Groningen (Países Bajos)

Vince Osuji (19,7 años) – Club NXT (Bélgica)

Dylan Leonard (18,3 años) – FC Schalke 04 (Alemania)

