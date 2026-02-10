Cuando Patricio Rubio aceptó volver a la Unión Española sabía que eso significaría llegar como uno de los referentes al plantel dirigido por Gonzalo Villagra, quien debe afinar varios detalles para el debut del equipo en la Primera B del fútbol chileno.

Sobre todo después de las conclusiones que dejaron en la interna del plantel la fea derrota ante Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura por la 2° fecha del Grupo E de la Copa Chile que comparten con Colo Colo y O’Higgins. Aunque el Pato asistió en el gol del descuento de Ignacio Núñez, quedó con muy malas sensaciones por esa presentación.

“Es lamentable, no hicimos un buen partido. En ningún momento, no sé ni lo que pasó. Me hago responsable como uno de los grandes y capitán, no estuvimos en la altura. Vamos a tener que esforzarnos más, nos ganaron por actitud y ganas. Eso no puede pasar, el equipo tiene que partir por eso”, fue la introducción de su desahogo en Independencia Hispana.

Patricio Rubio hizo una brutal autocrítica por el momento de la Unión Española.

Patricio Rubio agregó palabras que sonaron a fuerte reto. “No nos puede venir a ganar cualquier equipo solamente con eso. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que pasó ahora. Queda para el torneo, podemos mejorar y ver qué hacemos”, aseguró el ariete, quien vive su tercer ciclo de hispano.

Mostró cierta preocupación por cómo está conformado el plantel. “Es lo que tenemos, creo que no llega nadie más. Van a tener que tomar la responsabilidad, son jugadores formados en casa que tienen sus partidos en primera división. Van a tener que ayudar a los más grandes”, dijo Rubio.

“Nosotros también ayudarlos a ellos a sentirse parte y tomar la responsabilidad para llevar el equipo al objetivo, que es uno solo: volver a primera división”, añadió el avezado delantero que volvió al club tras cuatro campañas en Ñublense de Chillán. Eso sí, el gerente deportivo Luis Pavez Contreras reconoció que esperan cerrar dos incorporaciones.

Patricio Rubio pone máxima presión a sus compañeros en Unión Española

Patricio Rubio apunta a ser un eje del ataque de Unión Española, aunque pronto tendrá de compañero a Andrés Vilches en esa zona. “Todavía falta mucho. Me falta también. Llevo dos partidos y no he tenido ninguna ocasión de gol. La categoría es así también”, explicó el avezado ariete.

“Me van a agarrar y joder todos los partidos, va a ser difícil. Pero ya se va a dar, estamos trabajando para ir mejorando, quedan dos semanitas para que empiece el torneo. Hay tiempo para mejorar y buscar mejores asociaciones”, dijo el Pato Rubio, quien sabe que todos deben dar un poquito más para comenzar bien el andar en la división de plata.

Patricio Rubio lucha un balón con Brayams Viveros de Recoleta. (Luis Quinteros/Photosport).

Además, se refirió a los pensamientos del plantel por las gestiones judiciales que realiza la directiva del club. “Nosotros no hemos hablado del tema, estamos enfocados en el hoy, estamos en Primera B. No pensamos en lo que pueda pasar, estamos enfocados en sacar a Unión de donde está. Vamos a tener que ponerle ganas, es un desafío lindo. No vine acá de joda, bajé de categoría para ayudar a Unión. No vine de paseo ni mucho menos”, cerró Patricio Rubio.

¿Cuándo y contra qué rival se estrena Unión Española en la Primera B 2026?

Unión Española tendrá su debut por la Primera B el 21 de febrero de 2026: será ante San Luis de Quillota en condición de local en el estadio Santa Laura a contar de las 18 horas.

