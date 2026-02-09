Colo Colo enfrentará a Unión Española en un amistoso en el Estadio Monumental, como parte de la Noche Alba Solidaria, evento que busca recaudar fondos para apoyar a los damnificados por los incendios en la Región del Biobío.

La jornada también incluirá la participación de la rama femenina alba, que jugará ante Palestino y luego frente a Influencers, además de un show musical con la presencia de Princesa Alba e Inti-Illimani, en una noche marcada por el fútbol y la solidaridad.

Colo Colo vs. Unión Española: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Unión Española juegan este miércoles 11 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, en el marco de una nueva versión de la Noche Alba.

Pese a que la transmisión del evento aún no está confirmada, el pasado viernes en la conferencia de prensa en torno al evento, fue el mismo Anibal Mosa quién al ser cosultado por los hinchas que no podrán ir al estadio, respondió que será televisado por TNT Sports y además, se habilitará un link para que las personas puedan aportar en la Noche Alba Solidaria.

El club promete una jornada diferente, con fútbol, música, actividades para toda la familia y varias sorpresas para los asistentes, combinando diversión y solidaridad en una noche que busca unir a los hinchas en torno a una buena causa.

Precios y venta de entradas Noche Alba Solidaria

La venta de entradas comenzó el viernes 6 de febrero , a través del sistema PuntoTicket y estos son los precios de las entradas para la Noche Alba, con tarifas diferenciadas para adultos y niños, para que más hinchas puedan asistir y disfrutar de la jornada.

