Colo Colo

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Unión Española en la Noche Alba

Albos e Hispanos protagonizan el duelo principal de este miércoles en el Estadio Monumental.

Por Franccesca Arnechino

El conjunto hispano será el protagonista del duelo principal en la Noche Alba 2026.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEl conjunto hispano será el protagonista del duelo principal en la Noche Alba 2026.

Colo Colo enfrentará a Unión Española en un amistoso en el Estadio Monumental, como parte de la Noche Alba Solidaria, evento que busca recaudar fondos para apoyar a los damnificados por los incendios en la Región del Biobío.

El club promete una jornada diferente, con fútbol, música, actividades para toda la familia y varias sorpresas para los asistentes, combinando diversión y solidaridad en una noche que busca unir a los hinchas en torno a una buena causa.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?

Colo Colo vs.Unión Española juegan este miércoles 11 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, en el marco de la Noche Alba 2026.

El partido amistoso entre Albos e Hispano, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Precios de entradas Noche Alba Solidaria

La venta de entradas es través del sistema PuntoTicket y estos son los precios:

  • Galvarino Niños: $2.750
  • Tucapel Niños: $2.750
  • Caupolicán Niños: $2.750
  • Cordillera Niños: $4.950
  • Océano Niños: $8.250
  • Arica: $5.500
  • Galvarino: $5.500
  • Tucapel: $5.500
  • Caupolicán: $5.500
  • Cordillera: $9.900
  • Océano: $16.500
  • Rapa Nui Niños: $19.250
  • Rapa Nui: $38.500
