Colo Colo enfrentará a Unión Española en un amistoso en el Estadio Monumental, como parte de la Noche Alba Solidaria, evento que busca recaudar fondos para apoyar a los damnificados por los incendios en la Región del Biobío.

El club promete una jornada diferente, con fútbol, música, actividades para toda la familia y varias sorpresas para los asistentes, combinando diversión y solidaridad en una noche que busca unir a los hinchas en torno a una buena causa.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?

Colo Colo vs.Unión Española juegan este miércoles 11 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, en el marco de la Noche Alba 2026.

El partido amistoso entre Albos e Hispano, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Precios de entradas Noche Alba Solidaria

La venta de entradas es través del sistema PuntoTicket y estos son los precios:

Galvarino Niños: $2.750

Tucapel Niños: $2.750

Caupolicán Niños: $2.750

Cordillera Niños: $4.950

Océano Niños: $8.250

Arica: $5.500

Galvarino: $5.500

Tucapel: $5.500

Caupolicán: $5.500

Cordillera: $9.900

Océano: $16.500

Rapa Nui Niños: $19.250

Rapa Nui: $38.500

