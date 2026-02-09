Colo Colo confirmó el regreso de la tradicional Noche Alba, donde se disputará un partido amistoso en el clásico evento donde el Cacique presenta a sus refuerzos para la temporada, pero vez, la cita tendrá un enfoque solidario.

Bautizada como Noche Alba Solidaria “Fuerza Biobío”, la actividad irá en ayuda de las víctimas de los incendios que han afectado al país, con especial atención a la Región del Biobío, una de las más golpeadas por la emergencia.

El club promete una jornada diferente, con fútbol, música, actividades para toda la familia y varias sorpresas para los asistentes, combinando diversión y solidaridad en una noche que busca unir a los hinchas en torno a una buena causa.

Precios y venta de entradas para la Noche Alba Solidaria

A través de sus redes sociales, Colo Colo informó que la Noche Alba Solidaria 2026 se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Monumental, donde el plato fuerte de la noche será el duelo amistoso ante Unión Española.

La venta de entradas comenzó el viernes 6 de febrero , a través del sistema PuntoTicket y estos son los precios de las entradas para la Noche Alba, con tarifas diferenciadas para adultos y niños, para que más hinchas puedan asistir y disfrutar de la jornada.

Galvarino Niños: $2.750

Tucapel Niños: $2.750

Caupolicán Niños: $2.750

Cordillera Niños: $4.950

Océano Niños: $8.250

Arica: $5.500

Galvarino: $5.500

Tucapel: $5.500

Caupolicán: $5.500

Cordillera: $9.900

Océano: $16.500

Rapa Nui Niños: $19.250

Rapa Nui: $38.500

Además, el evento contará con un partido preliminar que se llenó de polémicas tras su anuncio, esto poque en la previa Colo Colo Femenino se medirá ante un equipo de influencers, encuentro que se llenó de críticas de hinchas por considerarlo un “ninguneo” a las albas.

Colo Colo informó que todos los asistentes deberán estar inscritos tanto en el Registro Nacional del Hincha como en el Registro Facial del club, requisito obligatorio para ingresar al recinto.