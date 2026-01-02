Una compleja situación es la que vivirá Deportes Antofagasta durante la temporada 2026 en Primera B, pues en su lucha para regresar a la división de honor de nuestro balompié, no podrá contar con uno de sus fuertes: el Estadio Calvo y Bascuñán.

La aprobación definitiva, por parte del municipio local, de la remodelación del recinto de calle Angamos, donde destaca el cambio del césped natural por una carpeta de pasto sintético con certificación FIFA, los dejará sin localía hasta septiembre del presente año.

Un tema que preocupa en Antofagasta, y en especial a uno de sus referentes, el arquero y capitán Fernando Hurtado, que en conversación con RedGol reveló el drama que deberá vivir el plantel para jugar un tramo importante de la próxima campaña.

ver también El drástico cambio que sufrirá Antofagasta para el 2026: Se transforma el Calvo y Bascuñán

El drama de Antofagasta por localía para el 2026

“Es desgastante estar viajando todas las semanas, porque vamos a viajar de visita y de local también”, adelanta el guardameta, quien además que se apruebe una de las opciones más cercanas que el cuadro “puma” maneja para sus duelos como dueño de casa.

“Ojalá que den una solución acá al Estadio de Juan López, que por ahí están terminando las tratativas. De hecho, el CDA subió allí, pero está difícil porque no cumple varios requisitos, así que ojalá que se dé la mejor solución”, finalizó el arquero de Antofagasta.

En lo futbolístico, Hurtado buscará con sus 43 años hacerle competencia al argentino Cristián Campestrini, hoy en Rangers, como el meta más veterano en cancha. “No es que vaya por el récord, pero me siento bien, todavía tengo ganas de jugar y eso me insta a seguir entrenando”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad

Fernando Hurtado jugará en Antofagasta su 24° temporada en el profesionalismo (Photosport)

Los números de Hurtado en 2025

Con la camiseta de Antofagasta, el experimentado cancerbero disputó entre Liga de Ascenso y Copa Chile un total de 3.240 minutos en 36 encuentros, donde recibió 43 goles en contra y tuvo 12 vallas invictas. Recibió siete tarjetas amarillas.

Así le fue a los “Pumas” en Primera B

Publicidad