Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Entrevistas RedGol

“¿Cómo no va a haber un chileno?”: Familia azul reclama por sucesor de Álvarez en la U

Dos referentes históricos del cuadro azul se refirieron a los dichos del entrenador argentino y rechazaron la opción de Francisco Meneghini para la banca laica.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Históricos de la U reaccionan a la salida de Gustavo Álvarez.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTHistóricos de la U reaccionan a la salida de Gustavo Álvarez.

Un auténtico bombazo fue el que detonó Gustavo Álvarez tras comunicar su intención de salir de la dirección técnica de Universidad de Chile, en la previa a dos juegos claves para definir su futuro internacional en la temporada 2026.

Lo mejor para el club es que cambie el entrenador“, afirmó el oriundo de Lomas de Zamora, para luego explicar que sus palabras se deben a la existencia de profundas diferencias entre los objetivos de Azul Azul y los propios.

Un anuncio de Álvarez que impactó profundamente entre los hinchas e históricos de la U, que junto con lamentar la inminente partida del argentino, ya comienzan a plantear alternativas para su reemplazo en el 2026, donde incluso hacen exigencias a la directiva.

U de Chile tapó la salida de Gustavo Álvarez con extraña movida: “Lo vengo conversando…”

ver también

U de Chile tapó la salida de Gustavo Álvarez con extraña movida: “Lo vengo conversando…”

Históricos de la U reaccionan a la salida de Gustavo Álvarez

En conversación con RedGol, uno que supo dirigir y ser campeón con el cuadro laico como César Vaccia lamentó la decisión de su colega. “Yo no evalúo a un técnico por los títulos, el auto que tiene o la renta que gana. Lo evalúo por que sea una buena persona y este tipo lo ha sido“, expresó.

“Yo creo que la U debió hacer el esfuerzo, o ya lo hizo y no hubo caso. Álvarez es un tipo probado y que representa muy bien al club”, agregó el bicampeón con los azules en 1999 y 2000, para luego afirmar que “se intuía y es una pérdida” la salida del argentino de la banca.

Publicidad

¿Y quién lo debe reemplazar?

Tras el anuncio de Gustavo Álvarez, de inmediato comienza la búsqueda para encontrar su sucesor, donde el nombre que comanda la lista de opciones es el de Francisco Meneghini, que actualmente dirige a O’Higgins. Aunque para Cristián Castañeda, no tiene los méritos para entrenar a la U.

“Yo creo que tiene que ser un entrenador nacional. ¿Cómo no va a haber un chileno que pueda dirigir a la U?“, manifestó con molestia “Scooby” a los micrófonos de RedGol, quien intuye que el motivo del adiós es porque “seguramente tendrá una oferta mejor“.

“No coincide con el club”: El potente dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul

ver también

“No coincide con el club”: El potente dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul

Los números del DT argentino en los azules

En la previa a sus dos últimos juegos como entrenador en Universidad de Chile, Gustavo Álvarez registra hasta ahora, entre torneos locales e internacionales, un rendimiento del 64.1 por ciento, en base a 52 triunfos, 19 empates y 20 derrotas. Ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Publicidad
Lee también
Vaccia propone a ex UC o ex Colo Colo como refuerzos de la U
U de Chile

Vaccia propone a ex UC o ex Colo Colo como refuerzos de la U

La U revela el gran problema con Álvarez: "Costó seis años..."
U de Chile

La U revela el gran problema con Álvarez: "Costó seis años..."

Experto en selecciones dice lo que debe hacer Chile con Nicolás Córdova
Selección Chilena

Experto en selecciones dice lo que debe hacer Chile con Nicolás Córdova

La IA elige al 'DT ideal' para la U tras la salida de Álvarez
U de Chile

La IA elige al 'DT ideal' para la U tras la salida de Álvarez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo