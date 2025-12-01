Un auténtico bombazo fue el que detonó Gustavo Álvarez tras comunicar su intención de salir de la dirección técnica de Universidad de Chile, en la previa a dos juegos claves para definir su futuro internacional en la temporada 2026.

“Lo mejor para el club es que cambie el entrenador“, afirmó el oriundo de Lomas de Zamora, para luego explicar que sus palabras se deben a la existencia de profundas diferencias entre los objetivos de Azul Azul y los propios.

Un anuncio de Álvarez que impactó profundamente entre los hinchas e históricos de la U, que junto con lamentar la inminente partida del argentino, ya comienzan a plantear alternativas para su reemplazo en el 2026, donde incluso hacen exigencias a la directiva.

Históricos de la U reaccionan a la salida de Gustavo Álvarez

En conversación con RedGol, uno que supo dirigir y ser campeón con el cuadro laico como César Vaccia lamentó la decisión de su colega. “Yo no evalúo a un técnico por los títulos, el auto que tiene o la renta que gana. Lo evalúo por que sea una buena persona y este tipo lo ha sido“, expresó.

“Yo creo que la U debió hacer el esfuerzo, o ya lo hizo y no hubo caso. Álvarez es un tipo probado y que representa muy bien al club”, agregó el bicampeón con los azules en 1999 y 2000, para luego afirmar que “se intuía y es una pérdida” la salida del argentino de la banca.

¿Y quién lo debe reemplazar?

Tras el anuncio de Gustavo Álvarez, de inmediato comienza la búsqueda para encontrar su sucesor, donde el nombre que comanda la lista de opciones es el de Francisco Meneghini, que actualmente dirige a O’Higgins. Aunque para Cristián Castañeda, no tiene los méritos para entrenar a la U.

“Yo creo que tiene que ser un entrenador nacional. ¿Cómo no va a haber un chileno que pueda dirigir a la U?“, manifestó con molestia “Scooby” a los micrófonos de RedGol, quien intuye que el motivo del adiós es porque “seguramente tendrá una oferta mejor“.

Los números del DT argentino en los azules

En la previa a sus dos últimos juegos como entrenador en Universidad de Chile, Gustavo Álvarez registra hasta ahora, entre torneos locales e internacionales, un rendimiento del 64.1 por ciento, en base a 52 triunfos, 19 empates y 20 derrotas. Ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

