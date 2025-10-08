Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Experto en selecciones menores dice lo que debe hacer Chile con Nicolás Córdova: “Tiene que…”

El entrenador especialista en métricas y en sumar derrotas quedó muy cuestionado tras la eliminación de la Selección en el Mundial Sub 20.

Por Carlos Silva Rojas

Nicolás Córdova es el apuntado tras el fracaso de Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTNicolás Córdova es el apuntado tras el fracaso de Chile.

La selección chilena va de fracaso en fracaso y ahora fue el turno de la Sub 20, que quedó eliminada de la peor manera en el Mundial que se desarrolla en el país.

El equipo de Nicolás Córdova traspapeló sus métricas y fue apabullado por su simular de México, que le ganó por un contundente 4-1 en los octavos de final del certamen planetario.

El principal apuntado tras la eliminación es el arrogante DT nacional, porque Chile jugó cuatro partidos y perdió tres, demostrando el triste nivel del equipo anfitrión.

Ex seleccionado se saca el casete y apabulla a Nicolás Córdova: “Atroz, vergonzoso…”

ver también

Ex seleccionado se saca el casete y apabulla a Nicolás Córdova: “Atroz, vergonzoso…”

César Vaccia analiza la continuidad de Nicolás Córdova en la selección chilena

Para analizar lo sucedido con la Sub 20 en RedGol llamamos al ex jefe de las selecciones chilenas juveniles César Vaccia, quien pese a todo quiere que Nicolás Córdova siga en el cargo.

El ex estratega de Universidad de Chile pide que el director técnico no se mueva de su cargo y siga liderando el próximo proceso con los combinados menores.

A mi juicio él tiene que seguir. Esto es un aprendizaje para él, creo que tiene las condiciones, tiene los conocimientos, esto le va a servir montones para que pueda realizarse, ver lo que hizo bien y lo que hizo mal, corregir”, explicó.

Publicidad
Nicolás Córdova es el principal apuntado tras la derrota ante México. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Nicolás Córdova es el principal apuntado tras la derrota ante México. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Luego, destacó que el principal problema es que no hay buenos jugadores, por eso Córdova o cualquier entrenador no puede desarrollar un trabajo con resultados positivos.

“Yo la otra vez fui a Pinto Durán y vi que trabajaban súper bien. Lamentablemente no se dan los resultados, es lo que tenemos, hay que ser realistas, no hay ningún jugador diferente, ningún delantero que marcara diferencias o un mediocampista que hiciera una buena asistencia, un central que gane en el área contraria e hiciera un gol. Tenemos jugadores que no hacen ninguna diferencia, no tienen un nivel como el de los mexicanos”, cerró César Vaccia.

Publicidad
Johnny Herrera saca su furia y le dice de todo a Nicolás Córdova tras fracaso: “Una cosa es…”

ver también

Johnny Herrera saca su furia y le dice de todo a Nicolás Córdova tras fracaso: “Una cosa es…”

Lee también
Jugó un Mundial con Chile y habla del fracaso de la Sub-20: "Ojalá toquemos fondo"
Selección Chilena

Jugó un Mundial con Chile y habla del fracaso de la Sub-20: "Ojalá toquemos fondo"

La curiosa petición a la figura de 4,5 millones que busca el Mundial Sub 20
Selección Chilena

La curiosa petición a la figura de 4,5 millones que busca el Mundial Sub 20

El duelo por 8° de Final del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV
Internacional

El duelo por 8° de Final del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV

El crack del Mundial Sub 20 que se hace gigante gracias a un chileno
Internacional

El crack del Mundial Sub 20 que se hace gigante gracias a un chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo