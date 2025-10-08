Experto en selecciones menores dice lo que debe hacer Chile con Nicolás Córdova: “Tiene que…”

La selección chilena va de fracaso en fracaso y ahora fue el turno de la Sub 20, que quedó eliminada de la peor manera en el Mundial que se desarrolla en el país.

El equipo de Nicolás Córdova traspapeló sus métricas y fue apabullado por su simular de México, que le ganó por un contundente 4-1 en los octavos de final del certamen planetario.

El principal apuntado tras la eliminación es el arrogante DT nacional, porque Chile jugó cuatro partidos y perdió tres, demostrando el triste nivel del equipo anfitrión.

César Vaccia analiza la continuidad de Nicolás Córdova en la selección chilena

Para analizar lo sucedido con la Sub 20 en RedGol llamamos al ex jefe de las selecciones chilenas juveniles César Vaccia, quien pese a todo quiere que Nicolás Córdova siga en el cargo.

El ex estratega de Universidad de Chile pide que el director técnico no se mueva de su cargo y siga liderando el próximo proceso con los combinados menores.

“A mi juicio él tiene que seguir. Esto es un aprendizaje para él, creo que tiene las condiciones, tiene los conocimientos, esto le va a servir montones para que pueda realizarse, ver lo que hizo bien y lo que hizo mal, corregir”, explicó.

Luego, destacó que el principal problema es que no hay buenos jugadores, por eso Córdova o cualquier entrenador no puede desarrollar un trabajo con resultados positivos.

“Yo la otra vez fui a Pinto Durán y vi que trabajaban súper bien. Lamentablemente no se dan los resultados, es lo que tenemos, hay que ser realistas, no hay ningún jugador diferente, ningún delantero que marcara diferencias o un mediocampista que hiciera una buena asistencia, un central que gane en el área contraria e hiciera un gol. Tenemos jugadores que no hacen ninguna diferencia, no tienen un nivel como el de los mexicanos”, cerró César Vaccia.

