Ex seleccionado se saca el casete y apabulla a Nicolás Córdova: “Atroz, vergonzoso…”

Nosotros no somos expertos, no conocemos de métricas, pero veníamos avisando que el nivel de la selección chilena era malo en el Mundial Sub 20 y terminó quedando afuera de la peor manera.

El equipo de Nicolás Córdova fue arrasado por México en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde los aztecas se impusieron por un claro 4-1 en los octavos de final.

La Roja cerró su patética presentación en la Copa del Mundo, donde nuestras métricas, que son más simples, dicen que ganó un partido (en el minuto 96 por un error del arquero rival) y perdió tres. Pésimo.

ver también La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

Marcos González destruye a Nicolás Córdova por el Mundial Sub 20

Para analizar la pésima presentación de Chile ante México en el Mundial, en RedGol llamamos al ex seleccionado nacional Marcos González, quien no tiene miedo a nada y se fue con todo contra Córdova.

“Atroz, vergonzoso. Un 4-1 no me lo esperaba, pero tampoco Chile, en este caso Nicolás Córdova no ha demostrado otra cosa que no sea eso“, dijo sin tapujos.

Chile quedó eliminado del Mundial. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Él dijo que lo evaluáramos por esto. Salió en un Sudamericano 6 de 6 (en el hexagonal final) y ahora ganó un partido de cuatro, ahí está la evaluación, espero se pueda evaluar ahora, que lo autorice”, agregó el ex defensa central.

Para cerrar, Marcos González indicó que “es lamentable porque había potencial, hay buenos jugadores, hay chicos que están jugando en sus equipos. Se dio todo lo que se necesitaba para este Mundial, ser local, los chicos jugando en el fútbol profesional, teníamos todo, le entregaron los mejores jugares a él y no pasó nada”.