La selección chilena tendrá un exótico amistoso y suma como rival para el 2026 a Cabo Verde, un país con nulo renombre en el fútbol planetario, pero que a diferencia de La Roja dirá presente en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, como gran sorpresa.

Tal como informó Mario Semedo, presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, Los Tiburones Azules participarán del Torneo Series FIFA, que se realizará en Nueva Zelanda en marzo próximo, junto al anfitrión, Chile y Finlandia.

Así las cosas, es muy probable que, junto a Cabo Verde, La Roja también enfrente a Nueva Zelanda y Finlandia, los otros equipos que participarán en el torneo.

Es decir, La Roja será sparring del exótico Cabo Verde, y probablemente Nueva Zelanda, como preparación de los africanos y oceánicos para la Copa del Mundo 2026.

Cabo Verde al Mundial, Chile no

Cabe recordar que Cabo Verde se clasificó al próximo Mundial de forma directa tras finalizar primero en el Grupo D de las eliminatorias de la CAF, donde compartieron zona con Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia.

El pasado 13 de octubre, con triunfo ante Suazilandia, Cabo Verde timbró su primera clasificación en la historia a una Copa del Mundo, sorteado en el Grupo H de México, Estados Unidos y Canadá 2026 junto a España, Arabia Saudita y Uruguay.

La Roja quedó fuera de la competencia planetaria tras finalizar última en las eliminatorias de la Conmebol, en un fracaso rotundo de Ricardo Gareca como entrenador de Chile. De urgencia terminó el proceso Nicolás Córdova.

Chile finalizó el año derrotando a Perú (2-1), Rusia (0-2) y Perú (2-1) en los amistosos jugados entre octubre y noviembre, con Sebastián Miranda y Nico Córdova en la banca. Por ahora el mismo Córdova seguirá al mando técnico de la selección nacional.

