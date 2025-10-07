Al final de la participación que tuvo la selección chilena en el Mundial Sub 20, donde se despidió tras una goleada estrepitosa contra México, quedaron pocos puntos rescatables en el equipo. Un poco del nivel dejado por Ian Garguez, aunque estuvo muy lejos de ese rendimiento ante los aztecas.

Otros destellos que ofreció Lautaro Millán, el argentino-chileno que aceptó la convocatoria de Nicolás Córdova para disputar el certamen que tiene a Chile como anfitrión. Y poco más que eso. Pero el golero titular que dispuso el DT en el torneo también dejó intervenciones importantes.

Sobre todo aquel penal que le tapó a Japón en el Estadio Nacional. Con esa jugada, Sebastián Mella hizo saltar a todo el público. El portero de Huachipato, eso sí, no pudo evitar la paliza del Tri en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sufrió cuatro goles, más allá de un par de tapadas.

Nicolás Córdova apostó por Sebastián Mella cuando había dado la confianza a Ignacio Sáez en el Sudamericano. (Andres Pina/Photosport).

“Estoy muy dolido. La semana había sido buena, entrenamos a full. México jugó muy bien, así es el fútbol. Cabeza arriba, se vienen buenas cosas para el grupo”, dijo Mella en una entrevista que le concedió a DSports Chile en la zona mixta del reducto porteño.

Sebastián Mella cierra con tristeza el Mundial Sub 20 con la selección chilena

El portero que tuvo la selección chilena en el Mundial Sub 20, Sebastián Mella, no quedó conforme con la participación del equipo. Aunque sí con su actuación personal, pero eso no es lo más relevante para él. Y lo marcó con mucha madurez ante los micrófonos.

“Afronto esto de muy buena manera en lo personal. Me sentí muy bien en lo personal, pero esto es grupal. No individual. Me voy triste, destaco lo grupal y no lo individual. No se dio, perdimos, queda afrontar las cosas”, aseguró el guardavalla que se reintegrará a Huachipato, finalista de la Copa Chile.

Sebastián Mella dejó una tapada que enfervorizó a la gente en el Nacional. (Andres Pina/Photosport).

Sobre todo por el trabajo realizado para disputar la competencia. “Este grupo se preparó bien, no le faltaron cosas. Afrontamos todo de buena manera, lamentablemente los resultados no se dieron. Así es el fútbol, toca seguir con la cabeza arriba, afrontar los malos resultados. Pensar en positivo para el futuro. Creo que estas cosas van a salir bien después”, sentenció el Seba Mella.