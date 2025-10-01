La selección chilena vivió un preocupante partido en su segundo enfrentamiento del Mundial Sub 20 que se juega en el país, donde fue derrotada por 2-0 por la selección de Japón.

Un duro marcador que complica las aspiraciones de pasar a la segunda rueda, pero que, pese a todo, dejó algunos puntos altos dentro de los 90 minutos, donde los lanzamientos penales fueron clave.

En ese sentido, el portero Sebastián Mella fue protagonista, ya que en el primer tiempo tapó uno de los tiros del cuadro japonés, pero en el segundo tiempo nada pudo hacer para evitar el primer gol de los asiáticos.

Por lo mismo, el arquero formado en Huachipato reveló el secreto que tiene a la hora de los lanzamientos desde los 12 pasos, donde asegura que todo se debe al estudio.

Sebastián Mella fue destacado pese a la derrota de Chile contra Japón en el Mundial Sub 20. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué dijo de los penales Sebastián Mella?

Sebastián Mella poco a poco toma protagonismo en la selección chilena Sub 20, donde vivió un particular encuentro en la derrota por 2-0 contra Japón, donde destacó dentro de los jugadores de la Roja.

“Fue un partido muy complicado. Creo que lo hicimos de la mejor manera; estoy seguro de que lo vamos a revertir“, comentó tras el partido en una charla con Chilevisión.

Fue en la misma ronda de preguntas donde habló del secreto en los penales, donde en el primer tiempo tuvo un tapadón de un lanzamiento desde los doce pasos, más allá que en el segundo tiempo le marcaron por la misma vía.

“Fue una emoción linda. Se estudió y trabajó, así que feliz por eso“, destacó el joven arquero de Huachipato.

