Universidad de Chile tiene como objetivo salvar una temporada que se puso muy cuesta arriba en estos últimos meses. La dura eliminación en la Copa Sudamericana y el notable bajón de rendimiento en la Liga de Primera dejaron a la U con poco a lo que aferrarse.

Y es que el bulla a duras penas en la tabla se sostiene en los puestos de copas internacionales para el año entrante, algo clave si lo que se quiere es mantener un plantel más o menos competitivo con buenos refuerzos.

En ese sentido la U ya tiene un par de nombres en carpeta pensando en el mercado de fichajes. Los dos son de Huachipato, siendo uno Maximiliano Gutiérrez en delantera, mientras que el otro un jugador más de proyección que apenas a jugado tres partidos a nivel profesional.

El otro jugador que la U quiere de Huachipato

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, la U tiene en carpeta al arquero Sebastián Mella, quien viene de hacerse un nombre al ser el meta titular de la selección chilena Sub 20 en el último Mundial de la categoría en nuestro país.

Sebastián Mella destacó en el Mundial Sub 20 gracias a sus atajadas. Por lo mismo Universidad de Chile lo busca como figura de proyección. | Foto: Photosport.

Con 20 años en el cuerpo, el guardameta en Huachipato apenas ha disputado tres partidos a nivel profesional. Todos ellos fueron en la Copa Chile 2024, donde recibió seis goles y entregó en solo una oportunidad su arco imbatido.

Por lo mismo, mirándolo como una opción a futuro es que en Azul Azul lo tienen como una alternativa bajo los tres palos. Cristopher Toselli se irá del equipo y por lo mismo la U necesita dar con una opción que le de competencia a Gabriel Castellón en el puesto.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas para enfrentar a Everton en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 21 pendiente de la Liga de Primera 2025.