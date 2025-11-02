Universidad de Chile no logra encontrar el rumbo y ahora sumó una nueva derrota. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez sucumbió en su visita ante Huachipato y dejó escapar un tramo importante por el Chile 2.

Es que ahora el Romántico Viajero se ubica con peligrosos 42 unidades. Por lo que el margen de error se disminuye notoriamente. Lo que confesó el propio DT de la U.

“Todos los partidos son claves a partir de ahora, el margen es mínimo. Teníamos que ganar hoy y no lo hicimos, yo siento que cada vez estamos más en deuda”, lamentó el adiestrador.

Pero está nueva derrota ante Huachipato además provoca una crisis interna de palabras mayores. Es que la U extiende una mala racha que empieza a preocupar de cara al futuro de Gustavo Álvarez.

La peor racha de Gustavo Álvarez en la U

El entrenador de 52 años llegó en enero del 2024 y de inmediato le cambió la cara a Universidad de Chile. Lo que ya se reflejó con la conquista de la Copa Chile y Supercopa ante Colo Colo.

Sin embargo, en este segundo semestre del 2025 no se ha podido repetir el rendimiento esperado. Lo que ahora tiene a Álvarez en su peor racha: con la derrota ante Huachipato son cuatro los partidos sin saber de victorias. Para peor suma tres caídas consecutivas.

La U no encuentra el rumbo y este miércoles debe recibir a Everton

Lo que en el detalle contempla el empate ante Lanús por la semifinal de ida de Copa Sudamericana. Luego vinieron las derrotas frente a Universidad Católica, contra Lanús con la complicidad del arbitraje de Alexis Herrera y este domingo de visita ante Huachipato. Aunque está cifra de cuatro partidos aún es menor a lo registrado por Mauricio Pellegrino (8 partidos sin ganar), Seba Miranda (6) y Diego López (7).

“Tenemos varios partidos en el cuerpo, pero tenemos que estar a disposición del cuerpo técnico. Nos quedan partidos y vamos a pelear para ganar todo lo que nos queda. Nos tenemos que recuperar mental y físicamente para lo que será ante Everton”, recalcó Fabián Hormazábal tras el duelo en el CAP y con absoluto respaldo al DT.

