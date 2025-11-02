“Están en carpeta”: Los dos jugadores de Huachipato que suenan como refuerzos en la U de Chile

Universidad de Chile enfrenta la recta final de la temporada 2025. Ya sin la Copa Sudamericana, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez se enfoca en lo que será las últimas fechas de la Liga de Primera para asegurar un cupo a copas internacionales.

Sin embargo, ya hay un ojo en el próximo 2026 y desde la interna del Romántico Viajero están en búsqueda de nuevos refuerzos. Así lo informó Marcelo Díaz periodista en la transmisión de TNT Sports de este domingo. En pleno partido entre Huachipato y la U, el comunicador adelantó que hay dos jóvenes de los acereros que gustan mucho en el paladar del Bulla.

El primer nombre en mencionar fue Maximiliano Gutiérrez y que justamente frente a la U fue titular. El delantero ya se ha hecho un nombre en el campeonato nacional y hasta marcó en el último triunfo de la Roja ante Perú. Además es conocido por Álvarez quien le dio la chance de ser titular en los acereros. El jugador perteneciente a Vibra Fútbol está tasado en 800 mil euros según Transfermarkt.

El otro que es seguido de cerca es el potero Sebastián Mella. El golero fue titular en el Mundial Sub 20 y de las pocas métricas rescatables que tuvo el plantel de Nico Córdova. Por lo que el jugador también representado por Vibra Fútbol es otra carta que buscaría la U para reforzar el arco en 2026.

Seba Mella también suena como opción en la U de Chile

¿Quién más suena en la U?

De momento los únicos nombres que asoman como posibles refuerzos son en el ataque. Además de los jugadores mencionados en la carpeta se asoman futbolistas como Felipe Mora del Portland Timbers de la MLS.

También se rumorea la llegada del mundialista sub 20 Vicente Álvarez (San Felipe) y Eduardo Vargas (Audax Italiano). Aunque desde Azul Azul han recalcado que antes de pensar en refuerzos se enfocan en finalizar la temporada de la Liga de Primera y clasificar a una copa internacional.