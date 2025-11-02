Universidad de Chile volvió a tropezar, esta vez fue en su regreso a la Liga de Primera 2025, donde perdió agónicamente por 1-0 ante Huachipato en el estadio CAP.

Un reducto que recibió de la peor forma a Javier Altamirano, ex jugador acerero, quien cada vez que tocaba la pelota era pifiado por los hinchas del cuadro local, donde le pasaban la cuenta.

Una situación que quedó reflejada con mayor razón una vez que terminó el compromiso, donde las cámaras de TNT Sports captó una burla al jugador de los azules.

Fue Cris Martínez, cuando iban camino a los camarines, mientras la señal entrevistaba a Gustavo Álvarez, que hizo la particular celebración de Altamirano al estilo One Piece.

Javier Altamirano festejó así ante Huachipato en el primer semestre. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué hizo Huachipato contra Javier Altamirano?

Al parecer la celebración de Javier Altamirano, cuando Universidad de Chile recibió a Huachipato en el primer semestre en el Estadio Nacional, pegó duro en Talcahuano.

Por lo mismo, ahora se cobraron la revancha en la segunda parte de la temporada, vino una especie de desquite de Cris Martínez, quien hizo la misma celebración, aunque en el túnel.

Algo que fue captado por las cámaras y que dará que hablar por la relación que dejó Altamirano con su ex compañeros de Huachipato, donde ahora dejaron todo en una tensa escena.

Revisa la polémica imagen:

