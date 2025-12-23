La espera terminó. Con el cierre del año futbolístico en Sudamérica, quedaron completamente oficializados los 47 equipos que participarán en la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, el máximo certamen de clubes del continente.

Restaban por conocer los representantes de Bolivia, los que se definirían en la Final de la Copa de ese país, donde Nacional Potosí sorprendió al Bolívar en La Paz y se quedó con el trofeo, más el último cupo para la cita continental.

Así las cosas, mientras este conjunto disputará la fase 2, donde se medirá nada menos que con Botafogo, quien entra a la primera ronda de Copa Libertadores 2026 es The Strongest, que se medirá ante el Deportivo Táchira venezolano.

Copa Libertadores 2026: Los 47 equipos clasificados al torneo

PRIMERA FASE

The Strongest (Bolivia) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

(Paraguay) vs. (Perú) Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)

SEGUNDA FASE

Huachipato (Chile) vs. Carabobo (Venezuela)

(Chile) vs. (Venezuela) Sporting Cristal (Perú)

(Perú) Independiente Medellín (Colombia) vs. Liverpool (Uruguay)

(Colombia) vs. (Uruguay) O’Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil)

(Chile) vs. (Brasil) Argentinos Juniors (Argentina) vs. Barcelona de Guayaquil (Ecuador)

(Argentina) vs. (Ecuador) Botafogo (Brasil) vs. Nacional Potosí (Bolivia)

Guaraní (Paraguay)

(Paraguay) Deportes Tolima (Colombia)

FASE DE GRUPOS

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 Flamengo (Brasil) Lanús (Argentina) Junior de Barranquilla (Colombia) Universidad Central (Venezuela) Palmeiras (Brasil) Estudiantes de La Plata (Argentina) Independiente Santa Fe (Colombia) Platense (Argentina) Boca Juniors (Argentina) Libertad (Paraguay) Universidad Católica (Chile) Independiente Rivadavia (Argentina) Peñarol (Uruguay) Cerro Porteño (Paraguay) Coquimbo Unido (Chile) Mirassol (Brasil) Nacional (Uruguay) Corinthians (Brasil) Rosario Central (Argentina) E1 Fluminense (Brasil) Cruzeiro (Brasil) Always Ready (Bolivia) E2 Liga de Quito (Ecuador) Bolívar (Bolivia) Cusco FC (Perú) E3 Independiente del Valle (Ecuador) Universitario (Perú) Deportivo La Guaira (Venezuela) E4

¿Cuándo comienza el certamen continental?

La Copa Libertadores 2026 arrancará con las fases previas el martes 3 de febrero y culminará el sábado 28 de noviembre con la Final en el Estadio Centenario de Montevideo.