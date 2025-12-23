Es tendencia:
Copa Libertadores

Copa Libertadores 2026 está lista: Los 47 equipos clasificados a la “Gloria Eterna”

Tras el cierre del 2025 en el fútbol sudamericano, conoce la lista completa de los equipos que participarán tanto en etapas previas como en fase de grupos.

Por Alfonso Zúñiga

La Copa Libertadores 2026 tiene a sus 46 equipos clasificados
La espera terminó. Con el cierre del año futbolístico en Sudamérica, quedaron completamente oficializados los 47 equipos que participarán en la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, el máximo certamen de clubes del continente.

Restaban por conocer los representantes de Bolivia, los que se definirían en la Final de la Copa de ese país, donde Nacional Potosí sorprendió al Bolívar en La Paz y se quedó con el trofeo, más el último cupo para la cita continental.

Así las cosas, mientras este conjunto disputará la fase 2, donde se medirá nada menos que con Botafogo, quien entra a la primera ronda de Copa Libertadores 2026 es The Strongest, que se medirá ante el Deportivo Táchira venezolano.

Copa Libertadores 2026: Los 47 equipos clasificados al torneo

PRIMERA FASE

  • The Strongest (Bolivia) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)
  • 2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)
  • Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)

SEGUNDA FASE

  • Huachipato (Chile) vs. Carabobo (Venezuela)
  • Sporting Cristal (Perú)
  • Independiente Medellín (Colombia) vs. Liverpool (Uruguay)
  • O’Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil)
  • Argentinos Juniors (Argentina) vs. Barcelona de Guayaquil (Ecuador)
  • Botafogo (Brasil) vs. Nacional Potosí (Bolivia)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Deportes Tolima (Colombia)
Es oficial: O’Higgins y Huachipato tienen fechas para sus duelos por Copa Libertadores

Es oficial: O’Higgins y Huachipato tienen fechas para sus duelos por Copa Libertadores

FASE DE GRUPOS

BOMBO 1BOMBO 2BOMBO 3BOMBO 4
Flamengo (Brasil)Lanús (Argentina)Junior de Barranquilla (Colombia)Universidad Central (Venezuela)
Palmeiras (Brasil)Estudiantes de La Plata (Argentina)Independiente Santa Fe (Colombia)Platense (Argentina)
Boca Juniors (Argentina)Libertad (Paraguay)Universidad Católica (Chile)Independiente Rivadavia (Argentina)
Peñarol (Uruguay)Cerro Porteño (Paraguay)Coquimbo Unido (Chile)Mirassol (Brasil)
Nacional (Uruguay)Corinthians (Brasil)Rosario Central (Argentina)E1
Fluminense (Brasil)Cruzeiro (Brasil)Always Ready (Bolivia)E2
Liga de Quito (Ecuador)Bolívar (Bolivia)Cusco FC (Perú)E3
Independiente del Valle (Ecuador)Universitario (Perú)Deportivo La Guaira (Venezuela)E4

¿Cuándo comienza el certamen continental?

La Copa Libertadores 2026 arrancará con las fases previas el martes 3 de febrero y culminará el sábado 28 de noviembre con la Final en el Estadio Centenario de Montevideo.

