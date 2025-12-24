Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de Universidad de Chile en una salida polémica y bullada. Finalmente el argentino cancelará cerca de 200 mil dólares (a cargo de su próximo club), cuando la cláusula estipulaba 1,2 millones.

Y las explicaciones de Álvarez en TNT provocaron más indignación en el panel de Deportes en Agricultura: Cristián Caamaño manifestó que “es el Padre Hurtado… como el chiste del Coco Legrand: se pasó pa’ bueno, cuánta bondad en una sola persona, Gustavo Álvarez”.

Entre aplausos el periodista manifestó “¡bravo, la puesta en escena perfecta!”. Sobre la misma, Patricio Yáñez agregó que “¿creerá el hombre que la gente de la U es huevona? ¿Que es tonta?”. “Sí, como la gente que se quedó en Santa Laura y lo aplaudió 15 minutos”, respondió Caamaño.

Más furia de Pato Yáñez y qué dijo Álvarez

El ex delantero de Universidad de Chile y Colo Colo añade que “lo que dice es de un absurdo y falta de respeto tremenda. Le quitó la mano al director deportivo y se manda estas cagadas de declaraciones. A mí ya se me cayó. ¿Es provocar? Sí… ¿Eres tonto o eres huevón? Eso le dijo a toda la gente de la U. Chao, Córtala”.

“A la larga, lo que quiero es el juicio de la gente, que más allá de defender la cancha, son las formas en las que te vas. Hay que criticar este tipo de situaciones. Para ser suaves, poco afortunadas las palabras de Álvarez. Dejó la tremenda escoba en el plantel y la institución”, sentenció Yáñez.

¿Qué fue lo que dijo Álvarez tras acordar su salida, anunciada un día antes de la penúltima fecha de la Liga de Primera? “Mi principal objetivo era terminar bien la relación. Nos vinculaba un contrato de dos año con un tema de una extensión, tema que no quería tocar porque jamás pensé en terminar un desacuerdo o conflicto jurídico con el club”.

“Lo sostengo, no nos merecíamos un final en tribunales, sabíamos que esa cláusula de extensión podía poner la cuestión en un tribunal y preferí evitarlo y terminar en buenos términos y con un reconocimiento o gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes y que el club tenga retribución económicas, darnos la mano y seguir cada uno en el camino. Pude irme a cero pesos, pero no es mi forma de actuar, no lo quise hace de esa manera”, concluyó.