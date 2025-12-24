Es tendencia:
Universidad de Chile

El frío comunicado de U de Chile por Gustavo Álvarez crea una polémica: “Novia despechada”

Periodista golpea la mesa con la fea forma de despedir al entrenador que tuvo la U en las redes sociales.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez fue despedido por la U con un mensaje de dos párrafos.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTGustavo Álvarez fue despedido por la U con un mensaje de dos párrafos.

Universidad de Chile terminó para siempre la historia de Gustavo Álvarez al mando del club, lo que confirmó con un frío comunicado en sus redes sociales que llamó la atención de sus hinchas.

En un documento de dos párrafos donde no le dieron ni las gracias, los azules despidieron el trabajo del argentino, aunque la mitad del texto habló de la negociación con Paqui Meneghini.

Algo que el periodista Cristián Caamaño golpeó la mesa: “El primer párrafo fue un copy paste de un comunicado que salió en enero del 91 cuando salió un jugador de la U, Patricio Yáñez salió. Así de frío”.

Una cosa es estar enojado pero no puedes parecer novia despechada. La U es más grande que una pelea. Qué esperamos de un club dirigido por Michael Clark y todos los problemas tiene problemas con la CMF, no podemos esperar más”, detalló.

Gustavo Álvarez estuvo dos temporadas en Universidad de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cómo fue la despedida de la U a Gustavo Álvarez?

Fue en Deportes en Agricultura donde Cristián Caamaño le pegó a Universidad de Chile por la forma de comunicar la salida de Gustavo Álvarez, recordándoles dónde están.

Entiendan, representan a la Universidad de Chile, que está por sobre estas peleas de niños chicos“, lanzó.

“Además para completar un comunicado, generalmente cuando es para oficializar una noticia, no dicen hoy termina nuestro puntero el contrato y ya estamos negociando con otro. Era para anunciar la salida y después vemos lo otro. Cuándo un club hace un comunicado para decir estamos en negociaciones”, cerró.

Mira el comunicado:

