Fernando Ortiz tuvo una importante lista de jugadores que regresaron a préstamo a principios de año con opciones de incluirlos en el plantel de Colo Colo y, salvo el caso de Diego Ulloa, flamante sorpresa de La Roja en su última nómina, el DT trasandino prefirió no considerarlos en la mayoría de los casos.

Algunos incluso con polémica, debido a la intervención del SIFUP, que acusó al club de vulnerar derechos laborales por hacer entrenar a un grupo de jugadores apartados del primer equipo.

Uno de ellos fue Lucas Soto, jugador de 23 años, cuyo 2025 lo pasó a préstamo en Everton de Viña del Mar, donde fue una de las grandes sorpresas del equipo.

Tras dejar Colo Colo, Lucas Soto es figura de Everton. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Lucas Soto figura en el renacer de Everton

Tras semanas sin ser considerado por Fernando Ortiz, Lucas Soto volvió a Everton en calidad de préstamo y esta vez está demostrando una madurez que poco a poco lo convierte en una de las figuras del torneo.

Ahora, con labores más ofensivas que las que tuvo en Macul, Soto ha sido clave en el repunte de Everton, conjunto que tras cuatro derrotas consecutivas ahora acumula una racha de tres partidos sin perder, con dos triunfos y un empate ante la UC.

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En esos tres encuentros, un nombre destacado ha sido Soto, quien tras redebutar en la fecha 4 solo ha visto caer a los ruleteros en una oportunidad. Además, ha sorprendido como extremo derecho, convirtiendo dos goles en su regreso a Viña del Mar.

El primero fue en el triunfo ante Universidad de Concepción y el segundo, un golazo desde fuera del área, aprovechando un error de la defensa cruzada, que resultó clave en el 2-2 entre ruleteros y cruzados por la fecha 7.

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Su rendimiento no ha pasado desapercibido y no son pocos los hinchas ruleteros que piden su compra definitiva. Mientras tanto, por el lado de los albos, algunos fanáticos ya llaman a estar atentos al rendimiento de Soto, pensando en una eventual oportunidad de cara a la temporada 2027.

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En resumen