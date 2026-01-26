Otro menos en Macul: El reemplazante de Vicente Pizarro que tiene un pie afuera del Monumental

Sigue la reestructuración del plantel de Colo Colo de cara a la temporada 2026. En Macul ya son varios los nombres que han dejado el club en este mercado y ahora otro futbolista formado en casa podría sumarse a la lista de salidas.

Se trata de Lucas Soto, mediocampista de 22 años y canterano albo, quien deberá comenzar a buscar nuevo equipo para el próximo año. El jugador, que debutó con el Cacique en la temporada 2022 y que durante el 2025 estuvo a préstamo en Everton de Viña del Mar, asomaba como una de las alternativas para suplir la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central. Sin embargo, ese escenario quedó rápidamente descartado.

Según informó Dale Albo, el técnico Fernando Ortiz tomó la decisión de no considerar al volante por motivos estrictamente técnicos, por lo que no será parte del plantel que afrontará la próxima campaña.

Ante este panorama, en Blanco y Negro ya analizan alternativas para el futuro del futbolista. De acuerdo al citado medio, la dirigencia evalúa utilizar a Soto como moneda de cambio en una eventual negociación por un refuerzo que cumpla con el perfil solicitado por el cuerpo técnico. Eso sí, cualquier operación estaría limitada a jugadores del medio local para que el intercambio sea viable.

Actualmente, Lucas Soto está tasado en cerca de 470 mil dólares, cifra que podría cubrir una parte importante del aspecto económico de una operación de intercambio.

Los números de Lucas Soto en Everton durante 2025

La temporada 2025 marcó la primera experiencia de Soto fuera de Macul. En el conjunto viñamarino, el mediocampista fue ganando protagonismo con el correr de los partidos, aunque en una posición poco habitual: lateral derecho.

En total, disputó 23 partidos oficiales durante el año, sumando 1.646 minutos en cancha. De esos encuentros, 20 fueron por la Liga de Primera, donde no registró goles ni asistencias, aunque sí logró continuidad dentro del esquema del cuadro ‘Oro y Cielo’.