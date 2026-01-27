Es tendencia:
Claudio Borghi escoge al fichaje ideal para Colo Colo entre dos figuras: “Yo me iría por…”

El ex entrenador de los albos opinó sobre las últimas incorporaciones que busca realizar el Cacique en el mercado.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo sigue buscando opciones para completar su plantel.
Colo Colo sigue buscando opciones para completar su plantel.

Restan pocos días para que Colo Colo vuelve a jugar un partido oficial, ya que este sábado se medirá con Deportes Limache en Valparaíso por la jornada inaugural de la Liga de Primera.

Los albos todavía no tienen el plantel cerrado de cara a la temporada 2026 y Blanco y Negro realiza gestiones de última hora para confirmar fichajes, con una reunión de directorio clave pactada para este miércoles.

En Colo Colo buscan refuerzos de peso en ofensiva y los apuntados son Diego Valdés y Víctor Dávila, con quienes están en conversaciones para que lleguen al Monumental en calidad de cedidos.

Bichi Borghi elige entre Diego Valdés o Víctor Dávila para Colo Colo

Las potentes alternativas que maneja Colo Colo fueron analizadas por Claudio Borghi, quien en conversación con Bolavip dio a conocer su opinión sobre los fichajes que buscan en Macul.

Son jugadores diferentes, uno va por fuera y el otro más creativo. No sé cómo estará Zavala”, se cuestionó el Bichi, en alusión al puntero del Cacique.

Claudio Borghi habló de los posibles fichajes de Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Al enterarse que el ex Coquimbo Unido está lesionado indicó que “entonces yo me iría por alguien por fuera. Valdés se toparía con otros jugadores, Dávila podría servir más“.

“El problema son las edades que tiene cada uno, pero bueno, si no tienes mucha plata tampoco puedes elegir tanto”, cerró Claudio Borghi.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

