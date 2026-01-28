Día de anuncios en Colo Colo. Este miércoles 28 de enero, el directorio de Blanco y Negro se reúne para abordar temas claves como la llegada de Lautaro Pastrán y la salida de Esteban Pavez.

Los hinchas del Cacique están a la espera de la aprobación de ambos temas, además de que se discutan otros importantes asuntos como la búsqueda de un arquero o mediocampista en el mercado de fichajes.

En cuanto a Lautaro Pastrán, el jugador aterrizó en nuestro país cerca del mediodía para ser oficialmente refuerzo de los albos. Con la aprobación, el delantero se hará los exámenes médicos para sumarse al plantel.

En su llegada, el futbolista argentino-chileno habló con los medios de comunicación. “Aún no puedo decir nada“, dijo, pero agregó que “estoy muy feliz de volver a Chile, muy agradecido; Chile me queda bien“.

Los números con que Lautaro Pastrán llega a Colo Colo

Lautaro Pastrán llega a Colo Colo tras la salida de Lucas Cepeda. Se trata de un extremo de 23 años que pertenece a Belgrano, pero que estuvo en Liga de Quito durante 2025. Ahí, disputó 46 duelos, donde anotó solo dos goles y aportó tres asistencias en 1.779 minutos de juego.

En este inicio de año, no era considerado en su inicio a Belgrano y atendió el llaamdo de Colo Colo. Se convertirá en el quinto refuerzo albo después de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.