Audax Italiano hará su estreno en la Liga de Primera enfrentando a Universidad de Chile. En la previa al duelo, los Tanos hicieron noticia al anunciar la llegada de un nuevo jugador.

Los de La Florida tendrán una temporada con bastantes desafíos por delante, siendo el más importante la disputa de la Copa Sudamericana. Para entrar a la fase de grupos del torneo internacional, primero deberán vencer a Cobresal en la ronda previa.

El nuevo refuerzo de Audax

Gustavo Lema se hizo cargo de Audax Italiano en la recta final de la Liga de Primera 2025, cuando no pasaban por un buen momento. Sin embargo, logró devolverles la confianza y clasificarlos a la Sudamericana, derrotando a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Ahora, lema tiene la oportunidad de armar su propio plantel de cara al 2026. Ya llegaron Diego Coelho (Cobresal), Marcelo Ortiz (A. Tucumán, ARG), Rodrigo Cabral (Huracán, ARG), Martín Ballesteros (Colo Colo), Favián Loyola (Orlando City, EU), Federico Mateos (Universidad de Chile) y Pedro Garrido (Universidad de Chile), pero ahora oficializaron a otro jugador.

ver también La decisión clave que toma Francisco Meneghini para el debut de la U ante Audax Italiano

Desde Audax Italiano comunicaron el arribo de Giovani Chiaverano, joven jugador argentino de 20 años. Se une al plantel de cara a este 2026 e intentará ganarse un puesto en el ataque del equipo de La Florida.

“Procedente de Newell’s Old Boys de la Primera División argentina, donde debutó profesionalmente con solo 18 años, el joven futbolista llega para aportar su talento al cuadro itálico. Chiaverano se desempeña como extremo o segunda punta, fortaleciendo así las variantes ofensivas de nuestro plantel“, escribieron los Tanos.

Publicidad

Publicidad

Mientras los hinchas de Audax Italiano todavía esperan por el arribo de Sergio Santos, los Tanos tendrán su debut en la Liga de Primera ante Universidad de Chile este viernes 30 de enero a las 20:00 horas. Intentarán comenzar su temporada 2026 con un triunfo.