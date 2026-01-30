Es tendencia:
Colo Colo se interesa en tetracampeón con la UC para reemplazar a Esteban Pavez

El Cacique tiene en carpeta a tres volantes para suplir la salida de Esteban Pavez y Vicente Pizarro. Solo llegará uno.

Por Felipe Pavez Farías

Saavedra asoma como opción en Colo Colo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTSaavedra asoma como opción en Colo Colo

Colo Colo sigue en el mercado de fichajes tras las importantes salidas que ha sufrido en las últimas semanas. Fernando Ortiz debe enfrentar el debut de la Liga de Primera sin piezas importantes en el medio campo. 

La partida de Vicente Pizarro y Esteban Pavez dejaron sin piezas importantes al “Tano”. Por lo que ahora la urgencia está en reforzar dicha zona con nombres que ya tienen experiencia en el medio local. 

Según indicaron en Los Tenores de Radio ADN hay tres nombres donde asoman opciones desde un tetracampeón con Universidad Católica, el capitán de Everton y una joven promesa de la MLS y que cuenta con doble nacionalidad. 

Los reemplazantes de Esteban Pavez

El tema del volante lo analiza la gerencia deportiva. Entre las opciones está el capitán de Everton, Álvaro Madrid. Luego el segundo nombre es Ignacio Saavedra, ex volante de Católica (Hoy en Sochi)”, detallaron en el espacio deportivo en busca del reemplazante de Esteban Pavez.

Álvaro Madrid también está en la carpeta de Colo Colo.

Álvaro Madrid también está en la carpeta de Colo Colo.

Ahora la tercera carta es un argentino chileno y que se formó en San Lorenzo. Aunque también se detalló quién tiene más chances de ser el próximo refuerzo. Por lo que se viven horas claves. 

“El tercer nombre es Pablo Ruiz, del Real Salt Lake. Ahora lo de Madrid es más fácil destrabar, tiene una cláusula de salida que bordea los 250 mil dólares. Conoce la liga, está a la mano. Aunque entrenó como titular en Everton esta jornada”, detallaron. 

Por lo que se esperan novedades en las próximas horas. Cabe consignar que si Madrid llega a sumar minutos en el partido de Everton ante Calera del lunes, quedará automáticamente descartado. Al menos hasta la próxima ventana de fichajes de mitad de año.

