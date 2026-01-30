Es tendencia:
Pobre fútbol chileno: El indigno número de hinchas que podrá asistir al debut de Colo Colo en el torneo

Lamentablemente los esfuerzos de Deportes Limache por jugar en un repleto Elías Figueroa de Valparaíso fueron en vano. Para peor, solo abonados del cuadro tomatero podrán ingresar al recinto.

Por Patricio Echagüe

El Cacique jugará en un estadio semivacío.
Apenas un día separa a Colo Colo de tener su esperado debut en la Liga de Primera 2026. Los albos enfrentarán este sábado a Deportes Limache en Playa Ancha, donde esperan iniciar con el pie derecho de manera oficial esta temporada.

Lamentablemente el marco de público de este compromiso será a lo menos lo menos penoso, sobre todo si consideramos que juega el equipo más popular del país.

Esto lo decimos porque a pesar de todos los esfuerzos de Limache de jugar a estadio lleno en Valparaíso, la autoridad no solo le dio un portazo a este deseo, sino que determinó que solo abonados al cuadro tomatero puedan ingresar al recinto.

El pobrísimo marco de público en que debutará el Cacique

César Villegas, presidente de Deportes Limache, aseguró en conferencia de prensa que “nosotros solicitamos primero 15 mil personas, con público local y visitante, pensando que esto es una fiesta del fútbol, que se trata del primer partido del campeonato”.

Sin embargo y de acuerdo a información entregada por La Estrella de Valparaíso, el Estadio Elías Figueroa Brander estará semivacío para este compromiso. ¿El motivo? Pues porque el número de abonados de Limache no superan ni los 200 hinchas.

Limache y Colo Colo jugarán en un Elías Figueroa prácticamente vacío. | Foto: Photosport.

Así las cosas, este compromiso entre albos y tomateros se perfila para ser uno de los que menos público tenga en el torneo. Un hecho lamentable, sobre todo porque hace unos años la visita de los grandes a las provincias era sinónimo de fiesta, estadio lleno y cuentas alegres de los locales por la venta de entradas.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache?

Albos y tomateros se enfrentarán este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este compromiso será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

