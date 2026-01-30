Colo Colo cuenta las horas para el debut en la Liga de Primera 2026. Los albos visitan a Deportes Limache este sábado por la fecha 1 del campeonato nacional, un equipo que se encargó de complicar al Cacique el año pasado.

En la previa del duelo, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tuvo elogios y respeto para Los Tomateros, pero esperan conseguir por fin el triunfo.

“Limache es un rival que a nuestro club siempre le juegan de manera diferente, porque saben que enfrentan a un gran equipo como Colo Colo“, dijo Ortiz.

Colo Colo competitivo: la idea de Ortiz ante Limache y la temporada

Agrega que “nosotros los vamos a respetar como a cualquier rival, pero vamos a proponer e insistir en la victoria desde el minuto cero. A Limache el respeto que se merece, pero nosotros iremos a ganar“.

“Un triunfo será fundamental, si bien no estamos en casa, una victoria de visitantes seria un inicio que motiva a todo el mundo. La idea es que siempre sea un Colo Colo competitivo“, complementó Fernando Ortiz.

Por otro lado, el deté expone que “desde el principio de la temporada hemos logrado semanas muy intensas, con un compromiso muy importante de los jugadores. Hemos tenido una serie de amistosos en Uruguay que me dieron la oportunidad de empezar de la mejor manera, con los jugadores que uno elige, y afrontar la primera fecha, contra un gran rival”.

Por último, y sobre la disposición de los refuerzos, Ortiz sentencia “muy bien, en el momento que uno requería explicarle situaciones de juego o la idea que queremos para el club, han respondido de buena manera“.