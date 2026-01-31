Enzo Roco fue uno de los jugadores que Colo Colo tuvo en carpeta para esta temporada 2026. Los albos necesitaban rearmar su defensa casi por completo y por lo mismo el nombre del formado en Universidad Católica asomó como una buena posibilidad.

Sin embargo, Roco finalmente terminó llegando a Palestino, club que lo anunció con bombos y platillos como uno de sus refuerzos más importantes para este año.

Pese a que lo del Cacique no se dio, el defensor de 33 años se refirió a la posibilidad que tuvo de llegar al Estadio Monumental. Aseguró que se lo tomó con tranquilidad, ya que siempre será bueno que los grandes lo tengan a uno como opción.

¿Qué tan cerca estuvo Enzo Roco de Colo Colo?

En diálogo con ESPN el ex seleccionado nacional aseguró que “lo de Colo Colo lo supe más que nada por las redes sociales. Creo que se dio además porque era un jugador libre y soy chileno. Además conozco la liga, entonces por ahí quizás surgió el interés”.

“No se llegó a buen puerto, pero lo tomo con tranquilidad. Es lindo que los clubes grandes quieran contar con uno, pero al final uno tiene que tomar una decisión lo antes posible”, concluyó.

Cabe recordar que Enzo Roco volvió a Chile tras una aventura de más de diez años jugando en el extranjero, donde militó en el Elche, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas, Fatih Karagümrük SK y Al-Tai.

El debut de Enzo Roco con Palestino

El defensor podría debutar con los árabes este domingo a las 20:30 horas ante Ñublense en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este será el estreno de los dirigidos por Cristian Muñoz en la Liga de Primera 2026.