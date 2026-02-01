A finales de noviembre, el fútbol chileno entero quedó más que preocupado por el estado de uno de sus históricos. Nelson Acosta no lo estuvo pasando bien luego de enfrentar graves problemas de salud de los que aún se sigue recuperando a sus 81 años.
El ex entrenador de la selección chilena y varios clubes de nuestro país fue ingresado de urgencia luego de una baja en su frecuencia cardiaca. Su diagnóstico de Alzheimer también ha afectado en su cuerpo, por lo que muchos han estado atentos a cómo sigue evolucionando desde entonces.
Si bien no hay nada para alarmarse, lo cierto es que el legendario técnico se ha recuperado pero no del todo. Así por lo menos lo dieron a conocer en las últimas horas, donde contaron algunos detalles al respecto.
Nelson Acosta, bajo cuidados junto a su familia y en “delicado” estado
Desde que fue dado de alta tras sufrir problemas cardiacos, los hinchas han querido saber cómo se encuentra Nelson Acosta. El técnico se recupera junto a su familia, aunque sin conocerse mayores detalles.
Nelson Acosta se recupera acompañado de su familia. Foto: Photosport.
Eso hasta este domingo, cuando uno de sus cercanos como es Ricardo Abumohor, contó qué ha sido de la vida del ex DT. “La hija trabajaba con nosotros hasta hace poco, es médico“, señaló a La Tercera.
En esa misma línea, el ex dirigente y empresario destapó que Nelson Acosta está acompañado de los suyos. “Ahora creo que está cuidando al padre, que está delicado“.
Además, aprovechó de darle el crédito de lo que fueron sus años como dirigente gracias al DT. “Me cuesta ir a verlo, pero le tengo un enorme cariño a Nelson, porque él fue vital en el desarrollo que tuvimos“.
“En esa época en mi directorio se nombró una comisión donde se evaluó a Jorge Socías, a Manuel Pellegrini, pero mi carta era Acosta, que iba último en la tabla. ¿Y por qué mi carta era él? Porque no necesitaba un estadista, necesitaba un motivador, una inyección a la vena. No había tiempo para planificar, había que hacerlo ahora. Y el único que lo podía hacer era Nelson“, cerró.
Por ahora, la familia no ha contado novedades sobre el estado del ex entrenador. Lo que sí está claro es que está junto a su familia cuidándose del paso de los años.
