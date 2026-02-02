Una verdadera sorpresa generó en el mundo Colo Colo la noticia de una posible partida de Javier Correa. Más aún, sabiendo que el interesado es el mismísimo Boca Juniors.

De acuerdo a una información de Radio ADN, los Xeneizes habrían puesto los ojos en el argentino debido a la lesión de sus tres delanteros principales: Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel. Por esto, habrían sondeado al atacante albo.

¿Boca Juniors quiere a Correa?

Javier Correa arribó a Colo Colo a mediados del 2024 y desde entonces, no ha pasado desapercibido en el fútbol chileno. Hizo goles importantes para ganar la Liga de Primera en su arribo, pero también fue cuestionado por algunos fallos en momentos importantes.

Desde hace algún tiempo, Correa se ha visto enfrentado a la prensa y parte de los hinchas, dando declaraciones poco amistosas ante la crítica. Por todo esto, el sondeo de Boca Juniors llega en un momento complejo. De hecho, no jugó en la derrota ante Limache por suspensión.

En Boca decidieron romper el silencio y una fuente conversó con Bolavip. Ahí, descartaron de plano el estar interesados en el jugador de Colo Colo. “No lo estamos buscando“, avisaron desde La Bombonera, por lo cual ahora se enfría una salida del delantero.

De hecho, desde los Xeneizes explicaron que estaban detrás del atacante Nicolás Ibáñez, aunque no pudieron sacarlo de Tigres por su alto valor. De esta manera, un posible traspaso de Javier Correa a Boca comienza a perder fuerza y no se reunirá nuevamente con Carlos Palacios.

Correa sigue en Colo Colo. Imagen: Photosport

Correa suma 52 partidos, 22 goles y 4 asistencias en Colo Colo. Ganó la Liga de Primera y la Supercopa 2024. Ahora se enfoca en ayudar a los Albos a dejar atrás el pésimo 2025 e intentar acallar las críticas con anotaciones, que es lo normal que se le exige a un atacante.