Tras 493 días: Manchester United enfrenta partido clave para hincha que prometió no cortarse el pelo

La Premier League entró en la recta final de la temporada y este martes disputa la fecha 26. Lo que tiene como protagonista a Manchester United que podría afianzarse en puestos de Champions League.

El elenco de Michael Carrick visita al Aston Villa del Dibu Martínez en el London Stadium. Pero el enfrentamiento con el polémico golero pasó a segundo plano ya que el partido cuenta con un particular condimento y que tiene relación con el viral que protagoniza el hincha Frank Ilett.

Es que todo comenzó cuando el fanático se aburrió de la mala racha de su equipo y decidió no volver a cortarse el pelo hasta que su equipo vuelva a ganar cinco partidos. Promesa que se fue de las manos. Su último cambio de look fue el 5 de octubre del 2024, y hasta el día de hoy no ha podido recortar su cabellera.

Por lo mismo la imagen del hincha se ha vuelto viral y parte de la campaña que hoy busca acabar tras 493 días. “Llegó el momento que tanto hemos esperado”, alertó este martes confiado en lograr el triunfo. Manchester ya superó al City, Arsenal, Fulham y Tottenham, por lo que este martes falta el último esfuerzo.

Incluso Michael Carrick abordó el desafío del hincha en la previa del encuentro. “Mis hijos me lo hicieron saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo. Entiendo lo que está pasando. Me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”, enfatizó el DT que ha logrado reencantar a los hinchas y que ahora sueña con afianzar el cupo en Champions.

¿Quién transmite Manchester United vs Aston Villa?

El partido entre Aston Villa y Manchester United se jugará este martes 10 de febrero en el ​​London Stadium. El duelo es válido por la fecha 26 de Premier League y está programado para las 17:00 horas. Ahora se indica que será transmitido por ESPN y Disney+.